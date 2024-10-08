Шестеркин отклонил предложение «Рейнджерс» о контракте на 8 лет и зарплатой 11 млн долларов в год
Игорь Шестеркин отклонил предложение «Рейнджерс» на 88 миллионов долларов.
28-летний голкипер отказался подписать новый контракт с клубом на 8 сезонов и зарплатой 11 миллионов долларов в год.
Об этом сообщил бывший вратарь, а ныне аналитик Кевин Уикс.
Действующее соглашение российского голкипера с «Рейнджерс» с зарплатой 5,66 миллиона долларов в год истекает в конце сезона-2024/25.
На данный момент самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ является Кэри Прайс с окладом в 10,5 млн долларов в год, Сергей Бобровский – второй с зарплатой 10 млн долларов в год.
В прошлом сезоне Игорь Шестеркин провел 55 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,58 шайбы и отражая 91,3% бросков.
В плей-офф вратарь провел 16 игр, пропуская в среднем 2,37 шайбы и отражая 92,7% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Кевина Уикса
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