Шестеркин отклонил предложение «Рейнджерс» о контракте на 8 лет и зарплатой 11 млн долларов в год

Игорь Шестеркин отклонил предложение «Рейнджерс» на 88 миллионов долларов.

28-летний голкипер отказался подписать новый контракт с клубом на 8 сезонов и зарплатой 11 миллионов долларов в год.

Об этом сообщил бывший вратарь, а ныне аналитик Кевин Уикс.

Действующее соглашение российского голкипера с «Рейнджерс » с зарплатой 5,66 миллиона долларов в год истекает в конце сезона-2024/25.

На данный момент самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ является Кэри Прайс с окладом в 10,5 млн долларов в год, Сергей Бобровский – второй с зарплатой 10 млн долларов в год.

В прошлом сезоне Игорь Шестеркин провел 55 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,58 шайбы и отражая 91,3% бросков.

В плей-офф вратарь провел 16 игр, пропуская в среднем 2,37 шайбы и отражая 92,7% бросков.