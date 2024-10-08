Александр Алаев: «РПЛ входит в топ-10 лиг. Я смотрю ЛЧ – наши из топ-5 выступали бы точно не хуже, брали бы очки, а не проигрывали крупно»
– Раньше РПЛ входила в топ-6 лучших лиг Европы. Шамар Николсон считает, что наш чемпионат остается на том же шестом месте. По вашему мнению, в какой топ входит РПЛ?
– Объективно на это можно ответить только тогда, когда выходишь играть против европейских команд.
А сравнивать все это – апельсины с помидорами. Наверное, сейчас в рейтинге мы бы понизились. Это было видно по тенденции последних лет, но точно не упали бы куда-то вниз.
Я абсолютно уверен, что РПЛ входит в топ-10 лиг.
Я смотрю несколько матчей в Лиге чемпионов – клубы называть не буду, которые там выступают, но я уверен, что наши команды из топ-5 выступали бы точно не хуже даже сейчас.
– «Не хуже» – это как?
– Наши клубы точно брали бы очки, а не проигрывали крупно, – сказал президент РПЛ Александр Алаев.
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