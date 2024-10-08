В МЛС установлен рекорд посещаемости – 11 млн зрителей за 16 матчей до конца сезона. В среднем на игры проходит 23 тысячи человек, среди факторов роста – приход Месси

МЛС установила общий рекорд посещаемости.

В нынешнем сезоне матчи чемпионата посетили более 11 миллионов зрителей, причем до завершения этого сезона предстоит провести еще 16 игр.

В прошлом сезоне рекордная отметка по посещаемости составила 10 900 804 болельщика.

Лига назвала ключевыми факторами продолжающегося роста числа зрителей переход в МЛС известных футболистов, таких как Лионель Месси , а также создание «более уникальных, удобных пакетов билетов для болельщиков».

На данный момент средняя посещаемость в МЛС составляет 23 240 болельщиков.