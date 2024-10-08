Каменский о словах Ротенберга: «200 матчей – простой результат, это не 1000 или 500. Не знаю, зачем обращать на это внимание. Национальные признаки здесь вообще ни при чем»
Главный тренер СКА после игры с «Локомотивом» (4:3 ОТ) выразил недовольство тем, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем: «Не должно быть дискриминации по национальному признаку. Хотел бы обратиться к лиге – чтобы все было честно».
– Я не понимаю, при чем здесь национальные признаки. Многие тренеры проводят 200 матчей. Может быть, здесь есть небольшое упущение лиги, но национальные признаки здесь вообще ни при чем.
У нас играют и канадцы, и американцы, шведы, финны и словаки. Дискриминации нет.
Я считаю, что 200 – простой результат, это не тысяча или пятьсот матчей. Не знаю, зачем обращать на это внимание. Может, у него были просто эмоции после тяжелой игры, которую они выиграли.
– До какой отметки Ротенбергу надо дойти, чтобы лига его поздравила?
– Ну, не знаю, до какого-то рекорда, наверное. У нас многие тренеры проводят 200 матчей, и что? Я считаю, что нужно отмечать такие достижения, как Олимпиада, чемпионат мира, Кубок Гагарина.
200 игр – это не недосягаемое достижение. Если у него будет какой-то рекорд, то мы вместе с лигой его поздравим, – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.
«Не должно быть дискриминации по национальному признаку!» Ротенберг зол, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем
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