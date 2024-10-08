Иньеста объявил о завершении карьеры: «Она была похожа на сказку. Никогда не думал, что этот день настанет. Слезы, пролитые в последние дни, – это слезы гордости, а не печали»

Андрес Иньеста официально объявил о завершении карьеры.

В эти минуты в Барселоне проходит мероприятие, посвященное уходу экс-хавбека «Барселоны» и сборной Испании из профессионального футбола.

«Я никогда не думал, что этот день настанет. Я никогда не мог себе этого представить. Все эти слезы, пролитые в последние дни, – это слезы эмоций, гордости. Это не слезы печали.

Это слезы того мальчика из Фуэнтеальбильи, у которого была мечта стать футболистом, и который добился этого благодаря труду, самопожертвованию и тому, что он никогда не сдавался. Это главные ценности в моей жизни. Я очень горжусь этим путешествием и всеми людьми, которые сопровождали меня.

Я очень рад, что осуществил свою мечту. Моя спортивная карьера была похожа на сказку, потому что я испытал все самое лучшее на профессиональном уровне.

Все началось в моем родном городе – с игры в школе и во время поездок в Альбасете. Там я сделал свои первые шаги. Я помню тот этап как очень счастливый. Я помню, как наблюдал за игрой «Альбы» в высшей лиге. Хотя я никогда не выступал за «Альбасете» на профессиональном уровне, у меня всегда было две любимые команды: «Альбасете » и «Барса». Моя земля в моем сердце», – сказал Иньеста.

В течение карьеры Иньеста выступал за «Барселону», «Виссел Кобе » и «Эмирейтс ». В составе каталонского клуба полузащитник 4 раза выиграл Лигу чемпионов, 9 раз становился чемпионом Испании и 6 раз – обладателем Кубка страны.

Со сборной Испании Иньеста выиграл чемпионат мира 2010 года и стал чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах.