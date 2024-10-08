«Возможно, в Москву приедет неофициальная сборная Пакистана. Подали запрос в РФС, чтобы провести матч в ноябре». Пакистанская федерация футбола об игре с Россией

Со сборной России может сыграть неофициальная сборная Пакистана.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что команды встретятся 11 октября в Москве. Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола опроверг эти сообщения.

«Мы проинформировали РФС , что мы не сможем приехать, так как большинство футболистов сборной в данный момент не в Пакистане. Поэтому мы не можем приехать в Россию.

В любом случае мы подали запрос в РФС, чтобы провести матч в ноябре. Возможно, в Москву приедет неофициальная сборная Пакистана», – сказал менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажар.