«Возможно, в Москву приедет неофициальная сборная Пакистана. Подали запрос в РФС, чтобы провести матч в ноябре». Пакистанская федерация футбола об игре с Россией
Со сборной России может сыграть неофициальная сборная Пакистана.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что команды встретятся 11 октября в Москве. Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола опроверг эти сообщения.
«Мы проинформировали РФС, что мы не сможем приехать, так как большинство футболистов сборной в данный момент не в Пакистане. Поэтому мы не можем приехать в Россию.
В любом случае мы подали запрос в РФС, чтобы провести матч в ноябре. Возможно, в Москву приедет неофициальная сборная Пакистана», – сказал менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажар.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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