Туанзебе «едва не лишился пальца», порезавшись осколком при мытье посуды. Защитнику «Ипсвича» сделали успешную операцию (Daily Mail)

Футболист АПЛ едва не лишился пальца, моя посуду.

По информации Daily Mail, защитник «Ипсвича» Аксель Туанзебе серьезно повредил палец на прошлой неделе – во время мытья посуды у него разбился стакан, и один из осколков нанес футболисту глубокую рану.

Были опасения, что экс-игрок «Манчестер Юнайтед» может лишиться большого пальца в следствие этого инцидента. Однако этого удалось избежать благодаря успешно проведенной операции.

Главный тренер «Ипсвича » Киран Маккенна говорил, что Туанзебе пропустит несколько недель из-за травмы руки.