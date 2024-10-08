«Пари НН» предлагает Гончаренко контракт без неустойки. Тренера это не устраивает (Иван Карпов)

Стало известно, что не устраивает Виктора Гончаренко в предложении «Пари НН».

Ранее сообщалось, что тренер и нижегородский клуб «зашли в тупик » при переговорах по нескольким пунктам контракта.

По информации инсайдера Ивана Карпова, Гончаренко предлагают контракт без неустойки в случае увольнения, но такой вариант не устраивает тренера. Тем не менее в «Пари НН » рассчитывают, что 47-летний специалист примет это предложение и возглавит команду в ближайшее время.