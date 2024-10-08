«Реал» об Иньесте: «Хотим выразить свое признание и восхищение одной из величайших легенд мирового футбола. Гол в финале ЧМ-2010 навсегда останется в памяти испанских болельщиков»
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании объявил о завершении карьеры в возрасте 40 лет.
«В связи с заявлением Андреса Иньесты о том, что он завершает карьеру в профессиональном футболе, футбольный клуб «Реал Мадрид», его президент и совет директоров хотели бы выразить свое признание, восхищение и теплоту к одной из величайших легенд испанского и мирового футбола.
Андрес Иньеста внес свой вклад в развитие этого вида спорта не только благодаря многочисленным титулам, которые он завоевал за свою карьеру, но и благодаря своей игре и своим ценностям. Его культовый гол в финале чемпионата мира 2010 года в Южной Африке навсегда останется в памяти всех испанских болельщиков.
Мадридский «Реал» желает ему и всей его семье удачи на этом новом этапе его жизни», – говорится в заявлении клуба.
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