«Реал» об Иньесте: «Хотим выразить свое признание и восхищение одной из величайших легенд мирового футбола. Гол в финале ЧМ-2010 навсегда останется в памяти испанских болельщиков»

В «Реале» отреагировали на уход Андреса Иньесты из профессионального футбола.

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании объявил о завершении карьеры в возрасте 40 лет.

«В связи с заявлением Андреса Иньесты о том, что он завершает карьеру в профессиональном футболе, футбольный клуб «Реал Мадрид », его президент и совет директоров хотели бы выразить свое признание, восхищение и теплоту к одной из величайших легенд испанского и мирового футбола.

Андрес Иньеста внес свой вклад в развитие этого вида спорта не только благодаря многочисленным титулам, которые он завоевал за свою карьеру, но и благодаря своей игре и своим ценностям. Его культовый гол в финале чемпионата мира 2010 года в Южной Африке навсегда останется в памяти всех испанских болельщиков.

Мадридский «Реал» желает ему и всей его семье удачи на этом новом этапе его жизни», – говорится в заявлении клуба.