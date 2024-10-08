Агентство судится с «Барсой» за гонорар в 10 млн евро за трансфер Дембеле в «ПСЖ». Представитель игрока получил 25 из 50 млн
У «Барселоны» требуют 10 млн евро за переход Усмана Дембеле в «ПСЖ».
Вингер сборной Франции за 50 миллионов евро перешел в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2023 года.
Футбольное агентство Scores Sports Management Ltd подало в суд на каталонцев с требованием выплатить 10 миллионов евро в качестве гонорара за посредничество при переходе Дембеле в «ПСЖ». Иск был зарегистрирован 18 июня 2024 года.
«Барса» ответила отказом, клуб не согласен с этой претензией.
Отмечается, что парижане заплатили 50 млн евро отступных за Усмана, но в действовавшем до лета 2024-го контракте игрока с «Барселоной» было указано, что 25 миллионов достанутся представителю игрока Мусса Сиссоко.
«Барса» расплатилась с «Боруссией» за трансфер Дембеле, совершенный в 2017-м. Итоговая сумма с бонусами – 148 млн евро
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Mundo Deportivo
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