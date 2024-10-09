Сергачев сделал передачу в 1-м матче «Юты» в НХЛ. У него 1 бросок и 1 блок за 23:52 против «Чикаго»

Михаил Сергачев сделал передачу в матче против «Чикаго».

Защитник «Юты» выступил ассистентом в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (5:2).

Михаил Сергачев провел на льду 23:52 (максимальное время в команде), отметился 1 броском в створ ворот и 1 блоком. Он также допустил 2 потери.

Для «Юты» этот матч стал первым в Национальной хоккейной лиге .

Напомним, 26-летний защитник стал игроком команды в межсезонье в результате обмена из «Тампы».