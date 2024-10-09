Сергачев сделал передачу в 1-м матче «Юты» в НХЛ. У него 1 бросок и 1 блок за 23:52 против «Чикаго»
Михаил Сергачев сделал передачу в матче против «Чикаго».
Защитник «Юты» выступил ассистентом в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (5:2).
Михаил Сергачев провел на льду 23:52 (максимальное время в команде), отметился 1 броском в створ ворот и 1 блоком. Он также допустил 2 потери.
Для «Юты» этот матч стал первым в Национальной хоккейной лиге.
Напомним, 26-летний защитник стал игроком команды в межсезонье в результате обмена из «Тампы».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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