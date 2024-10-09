«Реал» готовится к вручению Винисиусу Жуниору «Золотого мяча».

По данным Relevo, в клубе считают «само собой разумеющимся», что Винисиус получит награду в 2024 году. Вероятная победа бразильца расценивается как триумф ценностей «Реала », поскольку становление игрока прошло в мадридском клубе.

Сообщается, что «Реал» завершает подготовку к празднованию завоевания Винисиусом «Золотого мяча» – клуб готовит делегацию для поездки на церемонию вручения награды в Париж и придумывает поздравление для вингера.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 28 октября.