В «Реале» готовятся к вручению «Золотого мяча» Винисиусу. Клуб придумывает поздравление и определяет делегацию для поездки на церемонию в Париж (Relevo)
«Реал» готовится к вручению Винисиусу Жуниору «Золотого мяча».
По данным Relevo, в клубе считают «само собой разумеющимся», что Винисиус получит награду в 2024 году. Вероятная победа бразильца расценивается как триумф ценностей «Реала», поскольку становление игрока прошло в мадридском клубе.
Сообщается, что «Реал» завершает подготовку к празднованию завоевания Винисиусом «Золотого мяча» – клуб готовит делегацию для поездки на церемонию вручения награды в Париж и придумывает поздравление для вингера.
Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 28 октября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Relevo
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