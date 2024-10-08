Иньеста о завершении карьеры: «Играл бы до 90 лет. Футбол – моя жизнь, мое будущее будет связано с ним»
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании завершил карьеру в возрасте 40 лет. Он рассказал, что начал посещать тренерские курсы.
«Постараюсь снова проделывать отличную работу, хотя больше не придется бегать за мячом. Теперь мне нужно учиться, совершать ошибки, тренироваться... [Моя будущая профессия] будет как-то связана с футболом, потому что футбол – это моя жизнь.
[Я завершаю карьеру] с чувством грусти, конечно, потому что я бы играл до 90 лет. Но я счастлив, что осуществил свою мечту стать футболистом», – сказал Иньеста.
Иньеста объявил о завершении карьеры: «Она была похожа на сказку. Никогда не думал, что этот день настанет. Слезы, пролитые в последние дни, – это слезы гордости, а не печали»
Андрес Иньеста: «Хотел закончить карьеру в «Барсе», но в этом клубе нужно выкладываться на 300%. Я чувствовал, что это уже невозможно»
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