«Флорида» подняла чемпионский баннер под своды арены перед матчем с «Бостоном».

«Пантерс» обыграли «Брюинс» (6:4) в первом матче в новом сезоне НХЛ .

Перед игрой состоялась церемония поднятия чемпионского баннера под своды арены в Санрайзе.

В прошлом сезоне «Флорида » впервые в своей истории выиграла Кубок Стэнли, победив в финале «Эдмонтон» (4-3).

Фото: официальный сайт НХЛ, соцсети «Флориды».