«Флорида» подняла чемпионский баннер под своды арены перед матчем с «Бостоном»
«Флорида» подняла чемпионский баннер под своды арены перед матчем с «Бостоном».
«Пантерс» обыграли «Брюинс» (6:4) в первом матче в новом сезоне НХЛ.
Перед игрой состоялась церемония поднятия чемпионского баннера под своды арены в Санрайзе.
В прошлом сезоне «Флорида» впервые в своей истории выиграла Кубок Стэнли, победив в финале «Эдмонтон» (4-3).
Фото: официальный сайт НХЛ, соцсети «Флориды».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости