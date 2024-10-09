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«Флорида» подняла чемпионский баннер под своды арены перед матчем с «Бостоном»

«Флорида» подняла чемпионский баннер под своды арены перед матчем с «Бостоном».

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Перед игрой состоялась церемония поднятия чемпионского баннера под своды арены в Санрайзе. 

В прошлом сезоне «Флорида» впервые в своей истории выиграла Кубок Стэнли, победив в финале «Эдмонтон» (4-3). 

Фото: официальный сайт НХЛ, соцсети «Флориды».

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoБостон
logoФлорида
logoКубок Стэнли
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logoНХЛ
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