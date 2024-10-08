Пакистанская федерация футбола об игре с Россией в октябре: «Будет команда из игроков пакистанских клубов, скорее всего. Главная сборная в Москву не поедет»

В Пакистанской федерации футбола рассказали о возможном матче с Россией.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сборные России и Пакистана сыграют в Москве 11 октября. Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола опроверг эти сообщения и допустил , что с Россией в октябре сыграет «неофициальная сборная Пакистана ».

«РФС как руководящий орган футбола России взаимодействует с должностными лицами ПФФ по вопросу этой товарищеской игры, но главная сборная нашей страны не поедет в Россию.

Скорее всего, это будет команда, состоящая из игроков пакистанских клубов. В ближайшее время будет официальная информация», – сказал директор Пакистанской федерации футбола Али Акрам.