Пакистанская федерация футбола об игре с Россией в октябре: «Будет команда из игроков пакистанских клубов, скорее всего. Главная сборная в Москву не поедет»
В Пакистанской федерации футбола рассказали о возможном матче с Россией.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что сборные России и Пакистана сыграют в Москве 11 октября. Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола опроверг эти сообщения и допустил, что с Россией в октябре сыграет «неофициальная сборная Пакистана».
«РФС как руководящий орган футбола России взаимодействует с должностными лицами ПФФ по вопросу этой товарищеской игры, но главная сборная нашей страны не поедет в Россию.
Скорее всего, это будет команда, состоящая из игроков пакистанских клубов. В ближайшее время будет официальная информация», – сказал директор Пакистанской федерации футбола Али Акрам.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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