Мусаев, Галактионов, Семак, Личка, Тедеев номинированы на приз Winline лучшему тренеру сентября в РПЛ

Названы претенденты на приз Winline лучшему тренеру месяца в Мир РПЛ.

На награду по итогам сентября претендуют пять специалистов:

Мурад Мусаев , «Краснодар » (9 очков, 3 матча, 1-е место);

Михаил Галактионов , «Локомотив » (9 очков, 3 матча, 2-е место);

Сергей Семак , «Зенит» (6 очков, 3 матча, 3-е место);

Марцел Личка, «Динамо» (7 очков, 3 матча, 4-е место);

Заур Тедеев, «Акрон» (6 очков, 3 матча, 9-е место).

У номинантов указаны результаты за три сентябрьских тура (8-й, 9-й и 10-й), а турнирное положение соответствует концу месяца (по итогам 10-го тура).

Обладатель приза будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов «Матч Премьер». Для итоговой победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трех.