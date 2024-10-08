Мусаев, Галактионов, Семак, Личка, Тедеев номинированы на приз Winline лучшему тренеру сентября в РПЛ
Названы претенденты на приз Winline лучшему тренеру месяца в Мир РПЛ.
На награду по итогам сентября претендуют пять специалистов:
Мурад Мусаев, «Краснодар» (9 очков, 3 матча, 1-е место);
Михаил Галактионов, «Локомотив» (9 очков, 3 матча, 2-е место);
Сергей Семак, «Зенит» (6 очков, 3 матча, 3-е место);
Марцел Личка, «Динамо» (7 очков, 3 матча, 4-е место);
Заур Тедеев, «Акрон» (6 очков, 3 матча, 9-е место).
У номинантов указаны результаты за три сентябрьских тура (8-й, 9-й и 10-й), а турнирное положение соответствует концу месяца (по итогам 10-го тура).
Обладатель приза будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов «Матч Премьер». Для итоговой победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трех.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РПЛ
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