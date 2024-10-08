Сборная России сыграет с Пакистаном 11 октября (Metaratings)

Сборная России нашла соперника на октябрьский сбор.

По информации Metaratings.ru, команда Валерия Карпина встретится со сборной Пакистана . Матч пройдет 11 октября на стадионе «Динамо» в Москве.

Стороны пришли к договоренности о проведении встречи на этой неделе.