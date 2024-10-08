Гончаренко возглавит «Пари НН» 9 октября. Контракт по схеме «1+1», продление – в случае сохранения места в РПЛ (Legalbet)

«Пари НН» в среду объявит о назначении Виктора Гончаренко главным тренером.

47-летний специалист из Беларуси, работавший в ЦСКА, «Краснодаре» и других российских клубах, займет место уволенного серба Саши Илича.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» и Гончаренко «зашли в тупик» по нескольким пунктам контракта. Утверждалось, что клуб предлагает Виктору соглашение без неустойки , тренера это не устраивает.

Однако, по данным Legalbet, «Пари НН» договорился о контракте с Гончаренко. Тренер подпишет договор по схеме «1+1».

«Пари НН» представит Гончаренко в качестве тренера команды в среду, 9 октября. Продление соглашения сработает, если клуб не вылетит из Мир РПЛ .

Команда набрала 11 очков в 11 матчах и занимает 12-е место в таблице. До зимней паузы «Пари НН» сыграет с «Ростовом» (дома), «Спартаком» (дома), «Ахматом» (в гостях), «Динамо» (в гостях), с «Динамо» Махачкала (дома), с «Ростовом» (в гостях), «Спартаком» (в гостях).

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