«Атлетико» об Иньесте: «Было честью соревноваться с тобой. Твоя магия навсегда останется в памяти любителей футбола»
«Атлетико» обратился к завершившему карьеру Андресу Иньесте.
Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании объявил об уходе из профессионального футбола в возрасте 40 лет.
«Поздравляем с замечательной карьерой, Андрес.
Для нас было честью соревноваться с тобой на поле и проводить захватывающие матчи, которые, как и твоя магия и твои ценности, навсегда останутся в памяти всех любителей футбола», – говорится в заявлении «Атлетико».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Атлетико»
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