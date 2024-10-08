«Атлетико» об Иньесте: «Было честью соревноваться с тобой. Твоя магия навсегда останется в памяти любителей футбола»

«Атлетико» обратился к завершившему карьеру Андресу Иньесте.

Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании объявил об уходе из профессионального футбола в возрасте 40 лет.

«Поздравляем с замечательной карьерой, Андрес .

Для нас было честью соревноваться с тобой на поле и проводить захватывающие матчи, которые, как и твоя магия и твои ценности, навсегда останутся в памяти всех любителей футбола», – говорится в заявлении «Атлетико ».