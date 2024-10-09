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Шипачев сделал передачу в игре с «Северсталью» – 3-е очко в 11 матчах в сезоне и 923-е за карьеру в КХЛ. До рекорда Мозякина – 5 баллов

Вадим Шипачев приблизился к рекорду Сергея Мозякина.

37-летний форвард минского «Динамо» ассистировал при шайбе Вадима Мороза в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:3 Б), состоявшемся во вторник.

В текущем сезоне у Шипачева стало 3 (0+3) балла в 11 играх при полезности «минус 1». Ранее с него сняли результативную передачу в игре с «Куньлунем».

Всего за карьеру в лиге с учетом плей-офф – 923 (289+634) очка в 998 играх.

Вадиму осталось набрать 5 очков, чтобы догнать рекордсмена лиги – Сергея Мозякина (928 баллов в 842 играх, 419+509). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСеверсталь
logoСергей Мозякин
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoВадим Шипачев
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