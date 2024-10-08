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Сын Кадырова потребовал от чеченцев перестать драться в поп-MMA: «Это последнее предупреждение»

Сын Кадырова потребовал от чеченцев перестать драться в поп-MMA.

«Обращаюсь к представителям Чеченской Республики, участвующим в поп-ММА. Ваша деятельность и поведение на ринге и за его пределами вызывают глубокую озабоченность и порочат честь нашего народа и веру, которой мы следуем.

Чеченцы всегда славились своим достойным поведением, которое основывается на глубоко укоренившихся традициях и ценностях. Достойное поведение каждого представителя нашего народа – неотъемлемая часть нашей культуры.

Кроме того, среди чеченцев всегда существовало понятие Слова (ДОШ), которое было не просто словом, а символом чести, достоинства и ответственности. Оно имело своего хозяина, и его ценность определялась тем, насколько высоко ценилось имя этого человека и его род. За Словом стояли совесть, достоинство и честь.

Сегодня, к сожалению, мы наблюдаем, как некоторые из вас в своих пресс-конференциях и публичных выступлениях оскорбляют это святое наследие. Ваши выходки, нецензурная речь и непристойное поведение не только унижают вас самих, но и позорят весь чеченский народ и мусульманскую общину в целом. Вы ставите под сомнение усилия сотен тысяч людей, стремящихся сохранить и развивать наши традиции.

Несмотря на многочисленные предупреждения, вы продолжаете вести себя так, словно не осознаете последствий своих действий. Мы не можем оставаться равнодушными к тому, как ваше поведение подрывает уважение к нашему народу и культуре.

Я призываю всех представителей чеченской национальности, участвующих в поп-ММА, сосредоточиться на турнирах, которые соответствуют нашим традициям и культуре. Под руководством Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова в регионе и за его пределами ведется огромная работа по возрождению наших обычаев и духовному воспитанию подрастающего поколения. Вы своим поведением ставите под угрозу эти усилия и старания.

Это последнее предупреждение. Прекратите свою деятельность в поп-ММА, так как она противоречит нашим традициям и ценностям. В противном случае будут предприняты конкретные меры. Мы больше не можем терпеть подобное поведение.

Ахмат – сила! Аллаху Акбар!» – написал в телеграм-канале 18-летний Ахмат Кадыров, который в мае-2024 стал министром спорта Чеченской Республики.

Hardcore, не позорьтесь. Почему промоушен деградирует и злит

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: телеграм-канал Ахмата Кадырова
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Поп ММА
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