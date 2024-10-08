Модели грозит до двух лет тюрьмы за клевету о Тео Эрнандесе.

В июне 2017 года, перед переходом Тео из «Атлетико » в «Реал », российско-испанская модель Луиза Кремлева обвинила защитника «Милана » в насилии и побоях на парковке ночного клуба в Марбелье. По словам девушки, Эрнандес накачал ее наркотическими веществами, но в крови Кремлевой не было обнаружено наркотиков. Гинекологический осмотр подтвердил половой акт, однако Эрнандес утверждал, что все произошло по согласию. Впоследствии с защитника сняли все обвинения.

Как сообщает ABC, Кремлевой предъявлены обвинения в клевете. Власти Испании нашли достаточно доказательств того, что обвинения девушки в адрес Тео являются ложными – по одной из версий, целью Кремлевой было привлечение внимания СМИ и возможное получение финансовой выгоды.

В январе 2020 года Следственный суд Марбельи выдал ордер на обыск, арест и предъявление обвинений, после чего девушка была задержана. Теперь, спустя более 4 лет после предъявления обвинений, она предстанет перед судом.

Сообщается, что заседание суда по делу Кремлевой пройдет 28 октября. Ей грозит до двух лет тюремного заключения.