Модели Кремлевой, обвинявшей Тео в изнасиловании в 2017-м, грозит до 2 лет тюрьмы за клевету. Заседание пройдет 28 октября
В июне 2017 года, перед переходом Тео из «Атлетико» в «Реал», российско-испанская модель Луиза Кремлева обвинила защитника «Милана» в насилии и побоях на парковке ночного клуба в Марбелье. По словам девушки, Эрнандес накачал ее наркотическими веществами, но в крови Кремлевой не было обнаружено наркотиков. Гинекологический осмотр подтвердил половой акт, однако Эрнандес утверждал, что все произошло по согласию. Впоследствии с защитника сняли все обвинения.
Как сообщает ABC, Кремлевой предъявлены обвинения в клевете. Власти Испании нашли достаточно доказательств того, что обвинения девушки в адрес Тео являются ложными – по одной из версий, целью Кремлевой было привлечение внимания СМИ и возможное получение финансовой выгоды.
В январе 2020 года Следственный суд Марбельи выдал ордер на обыск, арест и предъявление обвинений, после чего девушка была задержана. Теперь, спустя более 4 лет после предъявления обвинений, она предстанет перед судом.
Сообщается, что заседание суда по делу Кремлевой пройдет 28 октября. Ей грозит до двух лет тюремного заключения.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий