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Модели Кремлевой, обвинявшей Тео в изнасиловании в 2017-м, грозит до 2 лет тюрьмы за клевету. Заседание пройдет 28 октября

Модели грозит до двух лет тюрьмы за клевету о Тео Эрнандесе.

В июне 2017 года, перед переходом Тео из «Атлетико» в «Реал», российско-испанская модель Луиза Кремлева обвинила защитника «Милана» в насилии и побоях на парковке ночного клуба в Марбелье. По словам девушки, Эрнандес накачал ее наркотическими веществами, но в крови Кремлевой не было обнаружено наркотиков. Гинекологический осмотр подтвердил половой акт, однако Эрнандес утверждал, что все произошло по согласию. Впоследствии с защитника сняли все обвинения.

Как сообщает ABC, Кремлевой предъявлены обвинения в клевете. Власти Испании нашли достаточно доказательств того, что обвинения девушки в адрес Тео являются ложными – по одной из версий, целью Кремлевой было привлечение внимания СМИ и возможное получение финансовой выгоды.

В январе 2020 года Следственный суд Марбельи выдал ордер на обыск, арест и предъявление обвинений, после чего девушка была задержана. Теперь, спустя более 4 лет после предъявления обвинений, она предстанет перед судом.

Сообщается, что заседание суда по делу Кремлевой пройдет 28 октября. Ей грозит до двух лет тюремного заключения.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ABC
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logoЛа Лига
происшествия
девушки и спорт
logoТео Эрнандес
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