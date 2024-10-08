«Барса» и Милито уладили денежный спор. Экс-защитник требовал 6,9 млн евро за расторжение контракта в 2011-м

«Барселона» урегулировала денежный спор с Габриэлем Милито.

Защитник сборной Аргентины выступал за каталонцев с 2007 по 2011 год. Он требовал от клуба 6,9 млн евро за досрочное расторжение контракта.

«Барса» и Милито в ноябре 2010 года продлили соглашение до лета 2012-го с возможность продолжения сотрудничества еще на год. В августе 2011-го клуб расторг контракт с Габриэлем .

Сине-гранатовые предложили футболисту компенсацию в 3 млн евро. Милито не согласился и подал иск в суд. Он требовал компенсацию 5,9 миллиона за неправомерное расторжение контракта плюс 1 млн в качестве морального ущерба.

Сегодня клуб сообщил, что 18 июля 2024 года стороны достигли соглашения о выплатах. Сумма, которую получит Милито, не называется.

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