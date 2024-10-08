«Барса» и Милито уладили денежный спор. Экс-защитник требовал 6,9 млн евро за расторжение контракта в 2011-м
Защитник сборной Аргентины выступал за каталонцев с 2007 по 2011 год. Он требовал от клуба 6,9 млн евро за досрочное расторжение контракта.
«Барса» и Милито в ноябре 2010 года продлили соглашение до лета 2012-го с возможность продолжения сотрудничества еще на год. В августе 2011-го клуб расторг контракт с Габриэлем.
Сине-гранатовые предложили футболисту компенсацию в 3 млн евро. Милито не согласился и подал иск в суд. Он требовал компенсацию 5,9 миллиона за неправомерное расторжение контракта плюс 1 млн в качестве морального ущерба.
Сегодня клуб сообщил, что 18 июля 2024 года стороны достигли соглашения о выплатах. Сумма, которую получит Милито, не называется.
Агуэро требует от «Барсы» 3 млн евро и подал в суд. Клуб не выплатил зарплату игроку после отказа страховой из-за проблем с сердцем у аргентинца
Агентство судится с «Барсой» за гонорар в 10 млн евро за трансфер Дембеле в «ПСЖ». Представитель игрока получил 25 из 50 млн
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий