КХЛ. «Металлург» примет «Динамо», «Нефтехимик» – «Амур», ЦСКА сыграет с «Салаватом Юлаевым»
Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Металлург» примет «Динамо», «Нефтехимик» – «Амур», ЦСКА сыграет с «Салаватом Юлаевым», «Сочи» – с «Витязем».
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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