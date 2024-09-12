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  • Матч звезд «Спартака» с выступлением МакSим, Роналду снова критикует тен Хага, первое поражение «Авангарда», конфликт Мбаппе и «ПСЖ», контракты о согласии на секс в Испании и другие новости
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Матч звезд «Спартака» с выступлением МакSим, Роналду снова критикует тен Хага, первое поражение «Авангарда», конфликт Мбаппе и «ПСЖ», контракты о согласии на секс в Испании и другие новости

1. «Спартак» отметил 10-летие «Лукойл Арены» матчем звезд. Команда Романцева обыграла команду Станковича – 3:2. У Веллитона дубль, Аленичев, Самедов и Ковальчук тоже забили.

Перед игрой МакSим спела «Знаешь ли ты» – подпевал весь стадион. Фанаты скандировали оскорбительную кричалку в адрес Соболева. Также на трибунах вывесили оскорбительный баннер. Александру Мостовому понравилось на тренерской скамейке «Спартака»: «Чувствую, что мое место». 

2. В Фонбет Чемпионате КХЛ «Амур» обыграл «Авангард» по буллитам (первое поражение омичей в сезоне), «Салават» забросил 5 шайб «Автомобилисту», «Витязь» проиграл минскому «Динамо».

3. Роналду снова раскритиковал тен Хага. Криштиану, ушедший из «Манчестер Юнайтед» в 2022-м в том числе из-за конфликта с тренером, упрекнул Эрика: «Тренер «МЮ» не может говорить, что команда не собирается бороться за победу в АПЛ или Лиге чемпионов». Также португалец заявил, что в клубе «нужно перестроить все с самого основания», и призвал тен Хага прислушиваться к ван Нистелрою.

Гарначо лайкнул эти слова Роналду, а затем убрал отметку. Алехандро уже попадался на одобрении резких слов про тренера «МЮ» весной.

4. LFP призвала Мбаппе и «ПСЖ» в досудебном порядке урегулировать вопрос о долге в 55 млн евро. Килиан призыв отклонил: форвард хочет выплаты долга.

Еще выяснилось, что Мбаппе договорился с «Ливерпулем» в 2022-м с опцией перехода в «Реал» в будущем. Килиан разочаровался в проекте «ПСЖ» после продления контракта, но за него просили 400 млн.

5. Трансферные новости. «Ахмат» арендовал Уткина у «Ростова». «Спартак» отдаст Маслова «Сочи» в бесплатную аренду. ЦСКА арендует Гуарирапу за 400 000 евро с обязательным выкупом. Также армейцы хотят за Давилу 7-8 млн евро. А еще ЦСКА перенес переговоры с Глебовым на зиму из-за финансовых ограничений, хавбеком интересовались и «Спартак» с «Динамо». «Реал» и Лунин согласовали контракт до 2028 года.

6. В Париже во время Олимпиады-2024 предотвратили три теракта. Пяти лицам были предъявлены обвинения.

7. Контракты о согласии на секс есть у ряда игроков в Испании. Они включают проникновение, оральный, анальный секс и «непреднамеренное насилие».

8. Аркадий Ротенберг и Дмитрий Курбатов вышли из совета директоров КХЛ. Тимченко, Морозов, Роман Ротенберг, Медведев, Есмантович, Каменский – в составе.

Также лига рассказала о выплатах клубам: более миллиарда рублей за сезон-2023/24. «Металлург» получит больше всех – 106 млн, СКА – третий.

9. Суперкубок Единой лиги ВТБ. УНИКС разгромил «Бешикташ», ЦСКА выиграл у «Локомотива-Кубань».

У «Зенита» самый большой бюджет в Единой лиге ВТБ – 2,257 млрд рублей. У ЦСКА – 2,143 млрд.

10. Эми Мартинес ударил по камере после поражения от Колумбии, задев руку оператора. Ассоциация колумбийских журналистов требует наказания: «Его нельзя считать примером для новых поколений».

11. Прошел матч памяти Финито с участием звезд медиафутбола. Собранные средства пожертвуют в регистр доноров костного мозга.

12. Воспитанник «Арсенала» приговорен к 14 годам тюрьмы за жестокое обращение с ребенком. Хьюз-Мэйсон нанес 17 травм груди, ног, спины и лица 2-летней девочке.

Цитаты дня.

Ткаченко о Соболеве в «Зените»: «Пауэрбанк-сделка, «мы хотим – и мы получим». Клуб покупает ощущение уникальности, греющее своих и бесящее остальных»

Патриарх Кирилл: «Репортажи с Олимпиады – пессимистическая картинка, отражающая падающую вниз траекторию духовной культурной составляющей западной цивилизации»

Винисиус извинился после поражения Бразилии: «Я не всегда буду забивать голы, это не так просто, как кажется. В Европе футбол быстрее, качество полей выше»

Батыршина о призыве депутата Рябцевой рожать в 18 лет: «Депутаты занимаются всеми делами, кроме тех, которыми должны. Женщина должна сама решать»

Веллитон извинился перед Акинфеевым за травму: «Большой кумир и знаковый человек для России. Я пожал бы ему руку при встрече и обнял бы»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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