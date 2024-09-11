Винисиус извинился после поражения Бразилии: «Я не всегда буду забивать голы, это не так просто, как кажется. В Европе футбол быстрее, качество полей выше»
Винисиус Жуниор высказался о поражении сборной Бразилии от Парагвая.
Бразильцы уступили в гостевом матче квалификации ЧМ-2026 со счетом 0:1.
Вингер «Реала» остался без результативных действий в трех подряд матчах за национальную команду. После игры он извинился перед бразильскими болельщиками.
«Мы знаем, в какой ситуации сейчас оказались. Хотим любой ценой вывести Бразилию из нее. Мы будем думать, что мы можем сделать, чтобы вернуться к хорошей игре и одерживать победы.
Мы не имеем права показывать такую игру и терять очки. Это сложный момент. Мы должны принять всю критику и как можно скорее прийти в себя, чтобы вывести Бразилию на первое место.
Я знаю свой потенциал, знаю, чем могу помочь сборной. Бывает сложно, ведь если нет уверенности, то нет и голов. Я сосредоточен на том, чтобы сделать все возможное для своей страны. Все мои мысли сейчас об этом. Я не всегда буду забивать голы, это не так просто, как кажется.
В Европе футбол быстрее, чем здесь, качество полей выше. Нам нужно адаптироваться, чтобы играть наилучшим образом и побеждать. Победы принесут нам душевное спокойствие, и мы сможем играть по-другому. Я прошу у болельщиков прощения, это очень сложный момент», – сказал Винисиус.
Помнится мне, что кто-то спорил со мной, что Вини лучше Неймара. Надо же быть настолько слепым)) Вини даже пьяному и травмированному Неймару в помётку не годится. Неймар ~10 лет был главным тащером Бразилии и теперь без него атака Бразилия мёртвая, состоит из одних рампиаренных бегунков.
Винисиус вне системы и пиара Реала - уровень Стерлинга. Как только он покинет клуб это только подтвердится.
Персофаны Роналду придумывают всякую дичь и радуются...
У Нея 33 гола 29 ассистов в 58 матчах официальных турнирах. То есть у него в среднем в каждом матче 1 результативное действие.
А что там у Вини? Жалкие 4+3 в 23 в матчах официальных турниров. Хотя и в товарняках у него статы смешные.
В 22 года Ней сборную до полуфинала ЧМ тащил, а что сделал Винисиус в свои 24 для сборной?
В 2022 он выиграл главный турнир в истории спорта в статусе МВП и его ФИФА официально внесла в топ 3 величайших перфомансов, наряду с Пеле 1970 и Диего 1986.
Помимо того забил 38 голов, отдал 22 ассиста, в 35 лет сделал 60 очков по гол/пас, ровно столько, сколько у молодых Холанда и Мбаппе.
Важнее и статуснее ЧМ нет ничего.
Месси еще и рекорд на ЧМ установил - 10 очков по гол/пас на победном турнире.
О каком проваленом клубном сезоне речь?)
38 + 22 , 16 + 16 в лиге. Чемпион лиои, обладатель супнркубка, лучший иностранный игрок лиги, лучший по гол/пас в топ 5 лиг.
Ничего себе провал😆
Для бразильцев не существует ничего важнее сборной. Это часть их культуры.