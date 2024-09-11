Винисиус извинился после поражения Бразилии: «Я не всегда буду забивать голы, это не так просто, как кажется. В Европе футбол быстрее, качество полей выше»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига болельщики Сборная Парагвая по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор высказался о поражении сборной Бразилии от Парагвая.

Бразильцы уступили в гостевом матче квалификации ЧМ-2026 со счетом 0:1. 

Вингер «Реала» остался без результативных действий в трех подряд матчах за национальную команду. После игры он извинился перед бразильскими болельщиками. 

«Мы знаем, в какой ситуации сейчас оказались. Хотим любой ценой вывести Бразилию из нее. Мы будем думать, что мы можем сделать, чтобы вернуться к хорошей игре и одерживать победы. 

Мы не имеем права показывать такую игру и терять очки. Это сложный момент. Мы должны принять всю критику и как можно скорее прийти в себя, чтобы вывести Бразилию на первое место. 

Я знаю свой потенциал, знаю, чем могу помочь сборной. Бывает сложно, ведь если нет уверенности, то нет и голов. Я сосредоточен на том, чтобы сделать все возможное для своей страны. Все мои мысли сейчас об этом. Я не всегда буду забивать голы, это не так просто, как кажется. 

В Европе футбол быстрее, чем здесь, качество полей выше. Нам нужно адаптироваться, чтобы играть наилучшим образом и побеждать. Победы принесут нам душевное спокойствие, и мы сможем играть по-другому. Я прошу у болельщиков прощения, это очень сложный момент», – сказал Винисиус

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104 комментария
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Так ты их и не забиваешь. 5 голов в 35 матчах за топ-сборную забил бы и Кирилл Набабкин, если бы его в атаку поставили. Смешно, как из уголька лепят золотомячиста. Реально лучшие были лучшими и в сборных, а палач расистов без мадридских партнёров это стыд.
+167
-20
+147
Неймару качество полей почему-то не мешало.
Помнится мне, что кто-то спорил со мной, что Вини лучше Неймара. Надо же быть настолько слепым)) Вини даже пьяному и травмированному Неймару в помётку не годится. Неймар ~10 лет был главным тащером Бразилии и теперь без него атака Бразилия мёртвая, состоит из одних рампиаренных бегунков.
Винисиус вне системы и пиара Реала - уровень Стерлинга. Как только он покинет клуб это только подтвердится.
+113
-11
+102
А как же европейский расизм....
+79
-11
+68
Пеле Зико Роналдо Роналдиньо и.т.д на это никогда не жаловались. Нытик.
+45
-3
+42
Ответ 993 Final
Пеле Зико Роналдо Роналдиньо и.т.д на это никогда не жаловались. Нытик.
Роналдо это Роналдо. Он и Спартаку на картофельных грядках красоту делал
+40
-1
+39
Неймар - лучший бомбардир и ассистент в истории сборной Бразилии, и его считают чокером, а этого недофутболиста пиарят чуть ли не как второго Пеле. Ужас ужасный
+39
-2
+37
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Комментарий скрыт
Откуда инфа?:) Я только что чекнул стату Месси в сборной в Transfermarkt: 12 голов + 11 голевых передач в 36 матчах к 22 годам (у Винисиуса 5+5 в 35 матчах к 24 годам)

Персофаны Роналду придумывают всякую дичь и радуются...
+39
-4
+35
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Комментарий скрыт
лучше бы ты этого не писал. винисиус ногтя гения Месси не стоит. о чем ты???
+38
-5
+33
Ответ ТрактоПоктер
А как же европейский расизм....
Так ему не хватает мотивации, забивает только на зло расистам же
+26
-2
+24
И он фаворит ЗМ?
+24
-2
+22
Ответ 993 Final
Пеле Зико Роналдо Роналдиньо и.т.д на это никогда не жаловались. Нытик.
Бразилия деградирует из-за повышения уровня жизни. Пеле, Гарринча, Роналдо, Ривалдо, зе Роберто и так далее - выходцы из нищеты, для них футбол был способом выжить и отбор был из сотен тысяч. Далее появилось поколение Кака, Алиссона и Неймара - они из обеспеченных семей, но уровень игры позволял держать планку, да и есть нюанс, что они не негры (Неймар вроде индеец). А далее подросло поколение негров-Винисиусов, Родриго и примкнувших к ним Антони, у которых на жизнь в общем-то хватает, и изначально не стоял вопрос выживания. И они позорят страну по полной.
+24
-5
+19
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
Далеко от футбола человек можно издали разглядеть)) Неймар в том матче не участвовал, его травмировали Колумбийцы в 1/4 финале. До 1/2 Бразилию именно Неймар затащил, был одним из лучших игроков турнира, а у Бразилии он был лучшим. В 1/2 без него бразильцы сразу облажались.
+13
0
+13
Ответ S H A R K
Неймару качество полей почему-то не мешало. Помнится мне, что кто-то спорил со мной, что Вини лучше Неймара. Надо же быть настолько слепым)) Вини даже пьяному и травмированному Неймару в помётку не годится. Неймар ~10 лет был главным тащером Бразилии и теперь без него атака Бразилия мёртвая, состоит из одних рампиаренных бегунков. Винисиус вне системы и пиара Реала - уровень Стерлинга. Как только он покинет клуб это только подтвердится.
Даже Стерлинг должен забивать больше в такой команде
+13
-1
+12
Хорошо, что негра приучили извиняться. Надо, чтобы он извинялся дальше, до выработки условного рефлекса.
+21
-9
+12
Ответ Максим Прокофьев
Так ему не хватает мотивации, забивает только на зло расистам же
его и там вчера весь стадион освистывал.
+11
0
+11
позорник
+13
-4
+9
Ответ войд
Комментарий скрыт
Месси чемпион мира!!!!!
+10
-1
+9
Винисиус извинился после поражения Бразилии:«Я не всегда буду забивать голы, это не так просто, как жаловаться на расизм»
+8
0
+8
Клоун! Он и в реале середняк, просто вся игра Анчелотти строится на него. Моментов уйма вот и забивает, на нереализованные мало кто смотрит. Так же обстоят дела и с дриблингом, 2-3 удачных все видят, а 15-20 неудачных попыток забывают
+8
-1
+7
Да ты и так за сборную по большим праздникам забиваешь, целых пять штук за всё время наколотил, срочно ЗМ этому тащеру.
+10
-3
+7
Пошли отмазки от губастого "тащера"..🤭.. Короче, играет он только за бабки и в тепличных условиях.. Прям как Авейру.. А-ха-ха-ха.. 🤣
+10
-3
+7
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
На ЧМ14 он запомнился 4+1 в 5 матчах и со своими волшебными скиллами. И ему тогда было 22 года. Да, возможно, всё равно проиграли бы. А может и не проиграли бы. Кто знает? Неймар был символом и главным лидером команды, звезда вокруг которого сплачивались. Без него бразильцы даже не знали как играть, вот и посыпались как карточный домик.

У Нея 33 гола 29 ассистов в 58 матчах официальных турнирах. То есть у него в среднем в каждом матче 1 результативное действие.
А что там у Вини? Жалкие 4+3 в 23 в матчах официальных турниров. Хотя и в товарняках у него статы смешные.
В 22 года Ней сборную до полуфинала ЧМ тащил, а что сделал Винисиус в свои 24 для сборной?
+7
0
+7
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Комментарий скрыт
На спорте есть новость про 27-летнего Месси - Лео забил 350 голов за последние 350 матчей! У 24-летнего Винисуса сейчас - 350 матчей и 103 гола... Когда жертва расизма выйдет на похожие цифры, тогда и надо говорить про Золотые мячи!
+7
0
+7
Ответ S H A R K
Неймару качество полей почему-то не мешало. Помнится мне, что кто-то спорил со мной, что Вини лучше Неймара. Надо же быть настолько слепым)) Вини даже пьяному и травмированному Неймару в помётку не годится. Неймар ~10 лет был главным тащером Бразилии и теперь без него атака Бразилия мёртвая, состоит из одних рампиаренных бегунков. Винисиус вне системы и пиара Реала - уровень Стерлинга. Как только он покинет клуб это только подтвердится.
Удивительно, но оно не мешало и Пеле и Гарринчей, и Ромарио с Бебето, и Зико с Сократесом, и Роналдо с Ривалдо, и Рональдино с Кака. Лишь борцу с расизмом оно мешает.
+5
0
+5
Ответ Отец Абду
Откуда инфа?:) Я только что чекнул стату Месси в сборной в Transfermarkt: 12 голов + 11 голевых передач в 36 матчах к 22 годам (у Винисиуса 5+5 в 35 матчах к 24 годам) Персофаны Роналду придумывают всякую дичь и радуются...
отвечаю!!
+5
-1
+4
Ответ Rister81
Люблю комментарии фанатов Барсы)) Теперь ответь на один вопрос,только один вопрос. Если бы Месси выиграл бы Требл с Барсой,забрал бы ЗБ,весь сезон был бы стабилен,но ЗМ отдали бы Холланду,который провалил клубный сезон,не забил важный пенальти в ЛЧ против Реала,но при этом выиграл бы ЧМ,поиграв всего месяц,чтобы ты тут писал? Мне вот действительно интересно,и самое главное,что ты писал про Родри,когда Месси получил ЗМ,Родри как бы выиграл Требл + забил победный гол в финале ЛЧ,почему вы сейчас так пиарите Родри? Который выиграл лишь АПЛ,который Сити уже какой год фармит,в решающем матче ЛЧ он ничего не сделал,так и еще соскочил с серии пенальти,попросив замену,на ЕВРО лучшими были Ямал/Ольмо/Карвахаль/Руис,так ответь мне,за что Родри ЗМ в этом году? Это из разряда любой,но не игрок Реала ?)
Причем тут Месси?
В 2022 он выиграл главный турнир в истории спорта в статусе МВП и его ФИФА официально внесла в топ 3 величайших перфомансов, наряду с Пеле 1970 и Диего 1986.
Помимо того забил 38 голов, отдал 22 ассиста, в 35 лет сделал 60 очков по гол/пас, ровно столько, сколько у молодых Холанда и Мбаппе.
Важнее и статуснее ЧМ нет ничего.
Месси еще и рекорд на ЧМ установил - 10 очков по гол/пас на победном турнире.
О каком проваленом клубном сезоне речь?)
38 + 22 , 16 + 16 в лиге. Чемпион лиои, обладатель супнркубка, лучший иностранный игрок лиги, лучший по гол/пас в топ 5 лиг.
Ничего себе провал😆
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Педро в лучшие годы играл не намного хуже, но в фаворитах на ЗМ не ходил
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аааа ...У меня никогда ещё не было такого отвращения к футболисту!!!!
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Ответ Buharoid
Так ты их и не забиваешь. 5 голов в 35 матчах за топ-сборную забил бы и Кирилл Набабкин, если бы его в атаку поставили. Смешно, как из уголька лепят золотомячиста. Реально лучшие были лучшими и в сборных, а палач расистов без мадридских партнёров это стыд.
И в этом матче, на своём континенте винисиуса умудрились оскорбить)Как же его везде не любят.
+5
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+4
Ответ Real_v_dushe
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Это отбор на ЧМ, а не какая-то товаруха.

Для бразильцев не существует ничего важнее сборной. Это часть их культуры.
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