«Два года от «спартаковца до мозга костей» до «гандона и петуха». Фанаты вывесили оскорбительный баннер на игре звезд «Спартака»
Болельщики вывесили оскорбительный баннер на игре звезд «Спартака».
Сегодня команды Олега Романцева и Деяна Станковича проводят игру, приуроченную к десятилетию «Лукойл Арены».
Фанаты растянули баннер с надписью: «Два года от «спартаковца до мозга костей» до «гандона и петуха».
Фото: t.me/ultras_action
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Ultras Action
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