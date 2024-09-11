«Два года от «спартаковца до мозга костей» до «гандона и петуха». Фанаты вывесили оскорбительный баннер на игре звезд «Спартака»

Болельщики вывесили оскорбительный баннер на игре звезд «Спартака».

Сегодня команды Олега Романцева и Деяна Станковича проводят игру, приуроченную к десятилетию «Лукойл Арены».

Фанаты растянули баннер с надписью: «Два года от «спартаковца до мозга костей» до «гандона и петуха».

Фото: t.me/ultras_action