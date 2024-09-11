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  • «Два года от «спартаковца до мозга костей» до «гандона и петуха». Фанаты вывесили оскорбительный баннер на игре звезд «Спартака»
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«Два года от «спартаковца до мозга костей» до «гандона и петуха». Фанаты вывесили оскорбительный баннер на игре звезд «Спартака»

Болельщики вывесили оскорбительный баннер на игре звезд «Спартака».

Сегодня команды Олега Романцева и Деяна Станковича проводят игру, приуроченную к десятилетию «Лукойл Арены».

Фанаты растянули баннер с надписью: «Два года от «спартаковца до мозга костей» до «гандона и петуха».

Фото: t.me/ultras_action

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Ultras Action
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logoпремьер-лига Россия
происшествия
болельщики
брань
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