Фанаты «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку в адрес Соболева на матче звезд клуба

Фанаты «Спартака» выразили отношение к Александру Соболеву на матче звезд.

Сегодня команды Олега Романцева и Деяна Станковича провели игру, приуроченную к десятилетию «Лукойл Арены».

«Спорт-Экспресс » передает, что во время игры болельщики красно-белых скандировали оскорбительную кричалку в адрес форварда, перешедшего в «Зенит ».

Ранее оскорбительные слова о Соболеве звучали от фанатов петербуржцев на игре второй команды в LEON Второй лиге Б и во время товарищеского матча основной команды против «Кайрата».