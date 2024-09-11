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Фанаты «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку в адрес Соболева на матче звезд клуба

Фанаты «Спартака» выразили отношение к Александру Соболеву на матче звезд.

Сегодня команды Олега Романцева и Деяна Станковича провели игру, приуроченную к десятилетию «Лукойл Арены».

«Спорт-Экспресс» передает, что во время игры болельщики красно-белых скандировали оскорбительную кричалку в адрес форварда, перешедшего в «Зенит».

Ранее оскорбительные слова о Соболеве звучали от фанатов петербуржцев на игре второй команды в LEON Второй лиге Б и во время товарищеского матча основной команды против «Кайрата».

Опубликовал: Александр Суряев
logoСпартак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoАлександр Соболев
logoСпорт-Экспресс
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