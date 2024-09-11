Фанаты «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку в адрес Соболева на матче звезд клуба
Фанаты «Спартака» выразили отношение к Александру Соболеву на матче звезд.
Сегодня команды Олега Романцева и Деяна Станковича провели игру, приуроченную к десятилетию «Лукойл Арены».
«Спорт-Экспресс» передает, что во время игры болельщики красно-белых скандировали оскорбительную кричалку в адрес форварда, перешедшего в «Зенит».
Ранее оскорбительные слова о Соболеве звучали от фанатов петербуржцев на игре второй команды в LEON Второй лиге Б и во время товарищеского матча основной команды против «Кайрата».
Опубликовал: Александр Суряев
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости