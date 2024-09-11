«Авангард» впервые проиграл в сезоне КХЛ – «Амуру». Ранее омичи выиграли 3 матча подряд
«Авангард» потерпел первое поражение в сезоне КХЛ.
Команда под руководством Сергея Звягина уступила «Амуру» (2:3 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Таким образом, у «Авангарда» первое поражение в 4 матчах КХЛ, ранее омичи выиграли трижды подряд.
У «Амура» 2 поражения и 2 победы в четырех матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости