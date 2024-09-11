«Авангард» впервые проиграл в сезоне КХЛ – «Амуру». Ранее омичи выиграли 3 матча подряд

«Авангард» потерпел первое поражение в сезоне КХЛ.

Команда под руководством Сергея Звягина уступила «Амуру » (2:3 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Таким образом, у «Авангарда » первое поражение в 4 матчах КХЛ, ранее омичи выиграли трижды подряд.

У «Амура» 2 поражения и 2 победы в четырех матчах Фонбет чемпионата КХЛ .