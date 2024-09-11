Роналду о тен Хаге: «Тренер «МЮ» не может говорить, что команда не собирается бороться за победу в АПЛ или Лиге чемпионов. Клубу нужно все перестроить, и в Ineos это понимают»

Криштиану Роналду жестко высказался по поводу тренера «МЮ» Эрика тен Хага.

Нападающий сборной Португалии перед ЧМ-2022 выступил с публичной критикой в адрес «МЮ» и тен Хага. После этого он расторг контракт и перешел в саудовский «Аль-Наср ».

39-летний португалец заявил, что верит в то, что клуб может быть успешным, однако для этого нужна перестройка. Он также упрекнул тен Хага в том, что он занижает амбиции клуба, говоря, что команда не может бороться за победу в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

«Доказывать, прав я был или нет – это больше не моя проблема. Я говорю то, что должен сказать, и на этом все.

Но, честно говоря, то, чего я желаю Манчестеру, это то, чего я желаю и самому себе: лучшего, что они могут сделать, снова стать лучшей командой. Я люблю этот клуб, ты знаешь, я не тот парень, который забывает прошлое.

Но, как я уже говорил, «Манчестеру», по моему мнению, нужно все перестроить. Тренер говорит, что они не могут бороться за победу в чемпионате и Лиге чемпионов. Тренер «Манчестер Юнайтед » не может говорить, что команда не собирается бороться за победу в АПЛ или Лиге чемпионов. Он должен думать так: слушайте, может быть, у нас нет такого потенциала, но я не могу этого сказать, так что мы попробуем. «МЮ» должен попробовать.

Этому клубу нужно время на перестройку, потому что он по-прежнему один из лучших в мире, но им нужно меняться, и они (Ineos – Спортс) понимают это. Это единственный путь. Вот почему они показывают, они снова начинают меняться – структура клуба, президент, инфраструктура и все остальное. Владельцы клуба. Они инвестируют в тренировочную базу.

Я рад, потому что [все меняется], я не доволен тем, как все происходит, но в то же время мы не можем контролировать некоторые моменты нашей жизни иногда, но что сделано, то уже сделано», – заявил Роналду в подкасте бывшего партнера по «Юнайтед» Рио Фердинанда .