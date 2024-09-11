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КХЛ. «Авангард» примет «Амур», «Салават» против «Автомобилиста», «Витязь» сыграет с минским «Динамо»

11 сентября пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Авангард» примет «Амур», «Салават Юлаев» будет противостоять «Автомобилисту», «Витязь» сыграет с минским «Динамо».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoАвангард
logoСалават Юлаев
logoВитязь
logoАмур
logoАвтомобилист
результаты матчей
logoДинамо Минск
logoКХЛ
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