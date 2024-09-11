Веллитон извинился перед Акинфеевым за травму: «Большой кумир и знаковый человек для России. Я пожал бы ему руку при встрече и обнял бы»
Экс-форвард «Спартака» Веллитон извинился перед вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.
В 2011 году бразилец нанес травму голкиперу сборной России. Акинфееву после столкновения с Веллитоном диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки, в результате чего он пропустил около шести месяцев.
«Акинфеев – большой кумир и знаковый человек для России. Я всегда восхищался его работой.
Я извиняюсь за все. Конечно, пожал бы ему руку при встрече и обнял бы», – сказал бывший нападающий красно-белых.
Акинфеев пожал бы руку травмировавшему его Веллитону: «А почему нет? У меня обиды на него нет. Надо быть выше этих моментов»
То самое столкновение Акинфеева и Веллитона: бразилец не виноват, против него сыграла репутация
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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