Веллитон извинился перед Акинфеевым за травму: «Большой кумир и знаковый человек для России. Я пожал бы ему руку при встрече и обнял бы»

Экс-форвард «Спартака» Веллитон извинился перед вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.

В 2011 году бразилец нанес травму голкиперу сборной России. Акинфееву после столкновения с Веллитоном диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки, в результате чего он пропустил около шести месяцев.

«Акинфеев – большой кумир и знаковый человек для России. Я всегда восхищался его работой.

Я извиняюсь за все. Конечно, пожал бы ему руку при встрече и обнял бы», – сказал бывший нападающий красно-белых .

Акинфеев пожал бы руку травмировавшему его Веллитону: «А почему нет? У меня обиды на него нет. Надо быть выше этих моментов»

То самое столкновение Акинфеева и Веллитона: бразилец не виноват, против него сыграла репутация