Батыршина о призыве депутата Рябцевой рожать в 18 лет: «Депутаты занимаются всеми делами, кроме тех, которыми должны. Женщина должна сама решать»

Яна Батыршина ответила на призыв депутата Госдумы рожать в 18 лет.

Ранее депутат «Единой России» от Свердловской области Жанна Рябцева призвала россиянок рожать в 18 лет. «Рожать, рожать и рожать. Уже с 18 лет, а не замораживать яйцеклетки и строить карьеру», — заявила депутат в эфире канала ОТВ. Также она отметила, что «россияне получают достойную зарплату, поэтому стимулировать рождаемость материально нет необходимости».

«Мне удивительно, что про рождение детей часто говорят мужчины, не спрашивая женщин. Если брать депутатов, то они занимаются всеми делами, кроме тех, которыми должны. Вообще скажу, что женщина должна сама решать. Это в советское время было такое, что если до 25 лет не родила, то уже старородящая и так далее. Но мы, слава Богу, живем в другом времени, когда женщина сама решает, когда заводить семью, детей и когда бросать спорт ради любви.

Нам Ирина Александровна Винер говорила, что если вы влюбляетесь и спорт начинает мешать любви, если все серьезно, то надо бросать спорт. Она так советовала и обозначала, что семья и любовь превыше всего. Но сейчас нечего даже обсуждать возраст родов. В любое время можно рожать детей и заводить семью. Это решает сама женщина, а всякие предложения никак научно не доказаны и не подтверждены.

Стоит ли заводить детей в 20 лет? Я здесь вообще не советчик. Считаю, это дело каждого. Кто-то заводит семью в 18–19 лет и счастливо живет все жизнь, а кто-то встречает судьбу в 40 лет, и они женятся и заводят детей. Абсолютно точно не знаю, как лучше или хуже. Это личное дело каждого, так что в таких делах не даю советов.

Не согласна, что если спортсменка рожает в 19–20 лет, то ей потом трудно вернуться к спорту. Сколько есть прекрасных примеров, когда люди занимались спортом, уходили в декрет, а потом возвращались и даже еще больше успехов добивались. Это не проблема ни в биатлоне, ни в лыжах — даже у нас в художественной гимнастике были примеры еще в мое время, когда гимнастика не была таким видом спорта, как сейчас. Сейчас девочки делают что-то запредельное.

А у нас бывало, что девочки рожали, возвращались и добивались еще большего. Так что абсолютно точно это не помеха. Все доказывается результатами спортсменок, которые приходят, восстанавливаются и выступают еще лучше», — сказала серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике.