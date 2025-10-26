Ван Дейк о пенальти «Брентфорда»: «Судья сказал, что мяч был на линии, но поставил отметку в двух метрах от штрафной. Я не понял, что происходит, в итоге он назначил 11-метровый»

Вирджил ван Дейк высказался о пенальти в игре с «Брентфордом».

«Ливерпуль » уступил в матче 9-го тура АПЛ (2:3).

На 59-й минуте защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк задел ногу Данго Уаттара на границе собственной штрафной площади.

Главный судья Тим Робинсон изначально назначил штрафной удар. Ассистенты подсказали арбитру, что фол был совершен в пределах штрафной «Ливерпуля», и Робинсон указал на точку . Арбитр принял решение после общения с ВАР, без просмотра повтора.

О матче

«Разочарован поражением здесь. Мы знали, в чем заключаются их сильные стороны и что они собирались делать. Нам нужно было сыграть идеально, учитывая их качество.

В целом это был разочаровывающий вечер для нас. Тяжело это принять, но такова реальность – нужно двигаться дальше».

О пенальти

«Не знаю. Судья сказал, что мяч был на линии, а потом поставил отметку в двух метрах от штрафной. Я вообще не понял, что происходит. В итоге он назначил пенальти, что, конечно, не обрадовало», – сказал защитник «Ливерпуля» в интервью TNT Sports.