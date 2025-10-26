Тренер «Ростова» Альба об 1:1 с «Махачкалой»: «Это лучшая команда на подборе в чемпионате. И против них обороняться тяжело»
Джонатан Альба назвал «Динамо» Махачкала лучшей командой в РПЛ в игре на подборе.
Тренер «Ростова» высказался после ничьей с дагестанским клубом (1:1) в 13-м туре.
— Всегда против «Динамо» тяжело. Они не дарят моменты, хорошо играют за спину. Непросто с ними атаковать, когда они прессингуют. Победа была рядом — во втором тайме у обеих команд не было моментов. Это футбол, где красная карточка или пенальти могут сломать игру.
— В битве двух прессингующих команд кто был лучше?
— Могу сказать, что результат закономерен.
— Почему не можете выиграть у «Динамо»?
— Это лучшая команда на подборе в чемпионате. И против них обороняться тяжело. Такие игры бывают: тяжелые, эмоциональные, – сказал Альба.
