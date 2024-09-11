Суперкубок Единой лиги ВТБ. УНИКС – «Бешикташ», ЦСКА сыграет с «Локомотивом-Кубань»
Сегодня в Москве на «ВТБ Арене» стартует Суперкубок Единой лиги ВТБ.
В первый игровой день в рамках группового этапа казанский УНИКС встретится с турецким «Бешикташем», московский ЦСКА сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань».
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Москва
Групповой этап
Группа А
ЦСКА – Локомотив-Кубань
11 сентября. 20:00
Положение команд: ЦСКА Россия – 0-0, Локомотив-Кубань Россия – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0.
Группа Б
УНИКС – Бешикташ
11 сентября. 17:00
Положение команд: УНИКС Россия – 0-0, Зенит Россия – 0-0, Бешикташ Турция – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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