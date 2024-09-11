Суперкубок Единой лиги ВТБ. УНИКС – «Бешикташ», ЦСКА сыграет с «Локомотивом-Кубань»

Сегодня в Москве на «ВТБ Арене» стартует Суперкубок Единой лиги ВТБ.

В первый игровой день в рамках группового этапа казанский УНИКС встретится с турецким «Бешикташем», московский ЦСКА сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Суперкубок Единой лиги ВТБ Москва Групповой этап Группа А ЦСКА – Локомотив-Кубань 11 сентября. 20:00 Положение команд: ЦСКА Россия – 0-0, Локомотив-Кубань Россия – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0. Группа Б УНИКС – Бешикташ 11 сентября. 17:00 Положение команд: УНИКС Россия – 0-0, Зенит Россия – 0-0, Бешикташ Турция – 0-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.