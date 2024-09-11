«Реал» и Лунин согласовали контракт до 2028 года
«Реал» и Андрей Лунин решили продлить контракт.
25-летний вратарь сборной Украины и «Мадрида» согласовали сделку до лета 2028 года. Прежний договор был рассчитан до 2025-го.
Официально о заключении нового контракта будет объявлено на этой неделе.
Лунин перешел в «Реал» в 2018 году. Он выиграл с клубом 10 трофеев, в том числе 2 Лиги чемпионов и 2 Ла Лиги.
В минувшем сезоне Андрей был основным вратарем «Реала» после травмы Тибо Куртуа. В этом сезоне он еще не играл.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
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