«Реал» и Лунин согласовали контракт до 2028 года

«Реал» и Андрей Лунин решили продлить контракт.

25-летний вратарь сборной Украины и «Мадрида » согласовали сделку до лета 2028 года. Прежний договор был рассчитан до 2025-го.

Официально о заключении нового контракта будет объявлено на этой неделе.

Лунин перешел в «Реал» в 2018 году. Он выиграл с клубом 10 трофеев, в том числе 2 Лиги чемпионов и 2 Ла Лиги .

В минувшем сезоне Андрей был основным вратарем «Реала» после травмы Тибо Куртуа. В этом сезоне он еще не играл.

Подробная статистика выступлений Лунина – здесь .