Аркадий Ротенберг и Дмитрий Курбатов вышли из совета директоров КХЛ. Тимченко, Морозов, Роман Ротенберг, Медведев, Есмантович, Каменский – в составе
Состав совета директоров КХЛ на сезон-2024/25:
1. Геннадий Тимченко – председатель совета директоров;
2. Алексей Морозов – председатель правления – президент КХЛ;
3. Валерий Каменский – вице-президент по развитию КХЛ;
4. Михаил Аверин – председатель Совета директоров «Авангарда»;
5. Алексей Анисимов – главный арбитр КХЛ;
6. Сергей Батехин – генеральный директор ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС».
7. Александр Гуськов – вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея;
8. Игорь Есмантович – президент ЦСКА;
9. Алексей Жлоба – первый вице-президент «Металлурга»;
10. Артем Каркоцкий – генеральный директор «Динамо» Минск;
11. Александр Колобов – генеральный директор по развитию бизнес-системы ООО «Север-Групп»;
12. Борис Король – вице-президент ПАО «Транснефть»;
13. Лев Крутохвостов – генеральный директор «Сибири»;
14. Наиль Маганов – генеральный директор и член совета директоров ПАО «Татнефть», председатель совета директоров АО «ТАНЕКО», президент «Ак Барса»;
15. Александр Медведев – председатель совета директоров СКА, генеральный директор ФК «Зенит», директор АНО «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт», первый президент КХЛ;
16. Виталий Прохоров – вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали;
17. Виктор Рашников – председатель Совета директоров ПАО «ММК», президент «Металлурга»;
18. Роман Ротенберг – первый вице-президент ФХР, вице-президент и главный тренер СКА;
19. Олег Усачев – председатель наблюдательного совета АНО «Народная команда – хоккейный клуб «Спартак»;
20. Александр Харламов – генеральный директор «Торпедо».
Из состава совета директоров вышли представители ФХР Дмитрий Курбатов и Аркадий Ротенберг.
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