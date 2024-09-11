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  • Аркадий Ротенберг и Дмитрий Курбатов вышли из совета директоров КХЛ. Тимченко, Морозов, Роман Ротенберг, Медведев, Есмантович, Каменский – в составе
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Аркадий Ротенберг и Дмитрий Курбатов вышли из совета директоров КХЛ. Тимченко, Морозов, Роман Ротенберг, Медведев, Есмантович, Каменский – в составе

Изменился состав совета директоров КХЛ.

Состав совета директоров КХЛ на сезон-2024/25:

1. Геннадий Тимченко – председатель совета директоров;

2. Алексей Морозов – председатель правления – президент КХЛ;

3. Валерий Каменский – вице-президент по развитию КХЛ;

4. Михаил Аверин – председатель Совета директоров «Авангарда»;

5. Алексей Анисимов – главный арбитр КХЛ;

6. Сергей Батехин – генеральный директор ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС».

7. Александр Гуськов – вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея;

8. Игорь Есмантович – президент ЦСКА;

9. Алексей Жлоба – первый вице-президент «Металлурга»;

10. Артем Каркоцкий – генеральный директор «Динамо» Минск;

11. Александр Колобов – генеральный директор по развитию бизнес-системы ООО «Север-Групп»;

12. Борис Король – вице-президент ПАО «Транснефть»;

13. Лев Крутохвостов – генеральный директор «Сибири»;

14. Наиль Маганов – генеральный директор и член совета директоров ПАО «Татнефть», председатель совета директоров АО «ТАНЕКО», президент «Ак Барса»;

15. Александр Медведев – председатель совета директоров СКА, генеральный директор ФК «Зенит», директор АНО «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт», первый президент КХЛ;

16. Виталий Прохоров – вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали;

17. Виктор Рашников – председатель Совета директоров ПАО «ММК», президент «Металлурга»;

18. Роман Ротенберг – первый вице-президент ФХР, вице-президент и главный тренер СКА;

19. Олег Усачев – председатель наблюдательного совета АНО «Народная команда – хоккейный клуб «Спартак»;

20. Александр Харламов – генеральный директор «Торпедо». 

Из состава совета директоров вышли представители ФХР Дмитрий Курбатов и Аркадий Ротенберг.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: пресс-служба КХЛ
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logoАлексей Морозов
logoАлександр Гуськов
logoАлександр Харламов
logoВалерий Каменский
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoВиталий Прохоров
Дмитрий Курбатов
Артем Каркоцкий
logoГеннадий Тимченко
logoРоман Ротенберг
logoАлексей Анисимов судья
logoАркадий Ротенберг
logoИгорь Есмантович
Наиль Маганов
logoОлег Усачев
Алексей Жлоба
Лев Крутохвостов
logoМихаил Аверин
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