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  • КХЛ выплатит клубам более миллиарда рублей за сезон-2023/24. «Металлург» получит больше всех – 106 млн, СКА – третий
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КХЛ выплатит клубам более миллиарда рублей за сезон-2023/24. «Металлург» получит больше всех – 106 млн, СКА – третий

КХЛ выплатит клубам более миллиарда рублей по итогам сезона-2023/24.

Совет директоров лиги утвердил рекордную сумму выплаты: между клубами распределят 1 175 183 272 рубля. Базой формирования выплат являются доходы от продажи ТВ и беттинг-прав, отчисления от азартных игр и выделенные лигой средства.

Начиная с сезона-2023/24 распределение средств в клубы производится следующим образом:

– 30% от общей суммы выплаты распределяется пропорционально между клубами согласно оценке за спортивные достижения клуба;

– 70% - согласно рейтингу клубов по десяти показателям (спортивные достижения; стоимость спортивного результата; финансирование; несвоевременная оплата трудов хоккеистов; исполнение норм технического регламента; посещаемость и заполняемость арен; сервисы для зрителей; ТВ-индекс; доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания; работа со СМИ).

Топ-10 клубов КХЛ по общей сумме выплат выглядит так:

1. «Металлург» – 106 452 066 рублей;

2. «Локомотив» – 92 032 968 рублей;

3. СКА – 66 351 672 рубля;

4. «Авангард» – 66 045 861 рубль;

5. «Динамо» Москва – 65 927 129 рублей;

6. «Трактор» – 65 311 917 рублей;

7. «Автомобилист» – 63 341 810 рублей;

8. «Ак Барс» – 59 504 363 рубля;

9. ЦСКА – 56 799 157 рублей;

10. «Спартак» – 54 402 903 рубля. 

Клубам рекомендовано направить полученные средства на совершенствование сервисов для игроков, модернизацию инфраструктуры арены, улучшение сервисов для зрителей, организацию развлекательных мероприятий в регионе присутствия клуба.

КХЛ также дополнительно направит 99 млн рублей на детско-юношеский спорт: средства получат школы клубов МХЛ, не входящих в структуру клубов КХЛ, и независимые школы.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт КХЛ
logoАк Барс
logoАвангард
logoМеталлург Мг
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoСКА
logoТрактор
logoСпартак
logoАвтомобилист
logoКХЛ
logoДинамо Москва
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