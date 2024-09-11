КХЛ выплатит клубам более миллиарда рублей за сезон-2023/24. «Металлург» получит больше всех – 106 млн, СКА – третий
Совет директоров лиги утвердил рекордную сумму выплаты: между клубами распределят 1 175 183 272 рубля. Базой формирования выплат являются доходы от продажи ТВ и беттинг-прав, отчисления от азартных игр и выделенные лигой средства.
Начиная с сезона-2023/24 распределение средств в клубы производится следующим образом:
– 30% от общей суммы выплаты распределяется пропорционально между клубами согласно оценке за спортивные достижения клуба;
– 70% - согласно рейтингу клубов по десяти показателям (спортивные достижения; стоимость спортивного результата; финансирование; несвоевременная оплата трудов хоккеистов; исполнение норм технического регламента; посещаемость и заполняемость арен; сервисы для зрителей; ТВ-индекс; доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания; работа со СМИ).
Топ-10 клубов КХЛ по общей сумме выплат выглядит так:
1. «Металлург» – 106 452 066 рублей;
2. «Локомотив» – 92 032 968 рублей;
3. СКА – 66 351 672 рубля;
4. «Авангард» – 66 045 861 рубль;
5. «Динамо» Москва – 65 927 129 рублей;
6. «Трактор» – 65 311 917 рублей;
7. «Автомобилист» – 63 341 810 рублей;
8. «Ак Барс» – 59 504 363 рубля;
9. ЦСКА – 56 799 157 рублей;
10. «Спартак» – 54 402 903 рубля.
Клубам рекомендовано направить полученные средства на совершенствование сервисов для игроков, модернизацию инфраструктуры арены, улучшение сервисов для зрителей, организацию развлекательных мероприятий в регионе присутствия клуба.
КХЛ также дополнительно направит 99 млн рублей на детско-юношеский спорт: средства получат школы клубов МХЛ, не входящих в структуру клубов КХЛ, и независимые школы.
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