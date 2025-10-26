«Ливерпуль» проиграл 5 из 6 последних матчей

«Ливерпуль» потерпел пятое поражение в шести последних матчах.

Команда Арне Слота уступила «Брентфорду » в 9-м туре АПЛ – 2:3. Ранее ее обыграли «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Челси» (1:2), «Галатасарай» (0:1) и «Кристал Пэлас» (1:2). Единственная победа – над «Айнтрахтом» (5:1).

29 октября «Ливерпуль » встретится с «Пэлас» в Кубке лиги.