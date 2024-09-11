У «Зенита» самый большой бюджет в Единой лиге ВТБ – 2,257 млрд рублей. У ЦСКА – 2,143 млрд
В среду в Москве состоялась ежегодная пресс‑конференция, посвященная открытию бюджетов клубов Единой лиги ВТБ. Бюджетом клуба лига считает сумму расходов за сезон.
Обладателем самого большого бюджета в лиге является санкт-петербургский «Зенит» – 2,257 млрд рублей. В первую тройку также входят ЦСКА (2,143) и «Локомотив‑Кубань» (1,473). Самый маленький бюджет у саратовского «Автодора».
Примечательно, что ЦСКА является лидером лиги по доходам (2,411 млрд), а «Зенит» занимает второе место (2,092). Ранее эти данные привел Telegram-канал «Свободный агент».
Бюджеты клубов Единой лиги ВТБ за сезон-2023/24:
1. «Зенит» — 2 миллиарда 257 миллионов рублей
2. ЦСКА — 2 миллиарда 143 миллиона
3. «Локомотив‑Кубань» — 1 миллиард 473 миллиона
4. УНИКС — 1 миллиард 356 миллионов
5. «Самара» — 579 миллионов рублей
6. «Пари Нижний Новгород» — 528 миллионов рублей
7. «ПАРМА» — 458 миллионов рублей
8. МБА — 378 миллионов рублей
9. «Уралмаш» — 347 миллионов рублей
10. «Енисей» — 338 миллионов рублей
11. «Автодор» — 233 миллиона рублей
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий