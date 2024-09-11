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У «Зенита» самый большой бюджет в Единой лиге ВТБ – 2,257 млрд рублей. У ЦСКА – 2,143 млрд

Клубы Единой лиги ВТБ открыли бюджеты за прошедший сезон.

В среду в Москве состоялась ежегодная пресс‑конференция, посвященная открытию бюджетов клубов Единой лиги ВТБ. Бюджетом клуба лига считает сумму расходов за сезон.

Обладателем самого большого бюджета в лиге является санкт-петербургский «Зенит» – 2,257 млрд рублей. В первую тройку также входят ЦСКА (2,143) и «Локомотив‑Кубань» (1,473). Самый маленький бюджет у саратовского «Автодора».

Примечательно, что ЦСКА является лидером лиги по доходам (2,411 млрд), а «Зенит» занимает второе место (2,092). Ранее эти данные привел Telegram-канал «Свободный агент».

Бюджеты клубов Единой лиги ВТБ за сезон-2023/24:

1. «Зенит» — 2 миллиарда 257 миллионов рублей

2. ЦСКА — 2 миллиарда 143 миллиона

3. «Локомотив‑Кубань» — 1 миллиард 473 миллиона

4. УНИКС — 1 миллиард 356 миллионов

5. «Самара» — 579 миллионов рублей

6. «Пари Нижний Новгород» — 528 миллионов рублей

7. «ПАРМА» — 458 миллионов рублей

8. МБА — 378 миллионов рублей

9. «Уралмаш» — 347 миллионов рублей

10. «Енисей» — 338 миллионов рублей

11. «Автодор» — 233 миллиона рублей

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
logoЦСКА
logoУНИКС
logoЛокомотив-Кубань
logoЗенит
logoАвтодор
logoЕнисей
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕдиная лига ВТБ
logoСамара
logoПарма
logoМБА-МАИ
logoУралмаш
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