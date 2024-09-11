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Матч звезд «Спартака». Команда Романцева против команды Станковича

Команды Олега Романцева и Деяна Станковича сыграют в матче звезд «Спартака».

Игра, приуроченная к 10-летию «Лукойл Арены», состоится сегодня, 11 сентября. «Матч ТВ» покажет эту встречу.

Команда Станковича – Команда Романцева – 20:00

Команда Станковича: Стипе Плетикоса, Артем Ребров, Александр Довбня, Сальваторе Боккетти, Алина Мягкова, Руслан Литвинов, Александр Добродицкий, Даниил Денисов, Артем Крутовских, Вадим Гапеев, Эсекиэль Барко, Маркиньос, Егор Титов, Хесус Медина, Данил Пруцев, Александр Самедов, Михаил Пыхчеев, Елена Терехова, Павел Яковлев, Эммануэль Эменике, Егор Сысоев, Илья Ковальчук, Лев Зулькарнаев, Роман Косицын.

Команда Романцева: Александр Филимонов, Александр Максименко, Срджан Бабич, Дмитрий Комбаров, Игор Митрески, Дмитрий Курошев, Роман Зобнин, Егор Ананьев, Даниил Хлусевич, Рикарду Мангаш, Марина Федорова, Дмитрий Аленичев, Антон Зиньковский, Наиль Умяров, Тиана Филипович, Михаил Игнатов, Даниил Зорин, Николай Кобылин, Ари, Сергей Юран, Веллитон, Роман Павлюченко, Никита Баженов, Георгий Рыков, Артем Быковский, Александр Легков, Иван Абрамов, Юрий Борзаковский.

Примечание: время начала матча – московское.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Спартака»
logoСпартак
logoСтипе Плетикоса
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logoНикита Баженов
logoРоман Павлюченко
logoАртем Ребров
logoДмитрий Комбаров
logoАлександр Самедов
logoДеян Станкович
logoСальваторе Боккетти
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товарищеские матчи (клубы)
результаты
logoСергей Юран
logoАлександр Легков
logoДмитрий Аленичев
logoОлег Романцев
logoАлександр Филимонов
logoЮрий Борзаковский
logoВеллитон
logoЛукойл Арена
logoАри
logoПавел Яковлев
logoАлександр Довбня
logoЭммануэль Эменике
logoРоман Зобнин
logoАнтон Зиньковский
logoСрджан Бабич
logoАлександр Максименко
logoХесус Медина
logoЭсекиэль Барко
logoРикарду Мангаш
logoМаркиньос Коста
logoМихаил Игнатов
logoДаниил Хлусевич
logoНаиль Умяров
logoДанил Пруцев
ретро
logoРуслан Литвинов
logoДаниил Денисов
logoАлина Мягкова
logoДаниил Зорин
Иван Абрамов
logoАртем Быковский
logoРоман Косицын
logoМарина Федорова
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