Матч звезд «Спартака». Команда Романцева против команды Станковича

Команды Олега Романцева и Деяна Станковича сыграют в матче звезд «Спартака».

Игра, приуроченная к 10-летию «Лукойл Арены», состоится сегодня, 11 сентября. «Матч ТВ» покажет эту встречу.

Команда Станковича – Команда Романцева – 20:00

Команда Станковича: Стипе Плетикоса , Артем Ребров , Александр Довбня , Сальваторе Боккетти , Алина Мягкова, Руслан Литвинов , Александр Добродицкий, Даниил Денисов, Артем Крутовских, Вадим Гапеев, Эсекиэль Барко, Маркиньос, Егор Титов, Хесус Медина, Данил Пруцев, Александр Самедов, Михаил Пыхчеев, Елена Терехова, Павел Яковлев, Эммануэль Эменике, Егор Сысоев, Илья Ковальчук, Лев Зулькарнаев, Роман Косицын.

Команда Романцева: Александр Филимонов, Александр Максименко, Срджан Бабич, Дмитрий Комбаров, Игор Митрески, Дмитрий Курошев, Роман Зобнин, Егор Ананьев, Даниил Хлусевич, Рикарду Мангаш, Марина Федорова, Дмитрий Аленичев, Антон Зиньковский, Наиль Умяров, Тиана Филипович, Михаил Игнатов, Даниил Зорин, Николай Кобылин, Ари, Сергей Юран, Веллитон, Роман Павлюченко, Никита Баженов, Георгий Рыков, Артем Быковский, Александр Легков, Иван Абрамов, Юрий Борзаковский.

Примечание: время начала матча – московское.