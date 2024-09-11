Прошел матч памяти Финито с участием звезд медиафутбола. Собранные средства пожертвуют в регистр доноров костного мозга

В Москве прошел благотворительный матч памяти экс-игрока «Амкала» Никиты Финито.

11 сентября в Москве на стадионе «Москвич» состоялся благотворительный матч памяти Никиты Куриленко. В матче приняли участие звезды медиафутбола, фиферы и игроки «Амкала ».

Игроки поделились на две команды: «Амкал» и «Звезды медиафутбола».

«Амкал»: Герман Эль Класико , Млечный , Евгений Спиряков , Фил Воронин , Феликс , Федос , Ждан, Олег Дражжук , Виктор Блатов , Антон Чужой , Сибскана , Клен , Лакер , Форзорезор , Александр Маменко , Бара , Игорь Олейник , Саня ФИФА , Джефф Бабатумба , Нечай.

«Звезды медиафутбола»: Дмитрий Егоров , Некит 2Drots, Николай Осипов , Кефир, Прокоп , Эйтан , Богдан Тимошенко , Эрик , Эльхан , Ромарой , Фаворит, Панда FX, Гудмакс, Денчик Фломастеров, «Шерманы», «Пожарная команда», Low low cow, Дмитрий Кортава, Кир Воробьев , Никита Данте, Александр Ярош .

В течении матча игроки переходили из одной команды в другую.

Все футболисты играли в майках с 4-м номером, под которым выступал Финито. На 4-й минуте матча аплодисментами почтили память защитника «Амкала».

Фонд «Пари и побеждай» выступил партнером акции и переведет все средства с продажи билетов на благотворительность в Национальный регистр доноров костного мозга им. Васи Перевощикова.

Финито умер в феврале этого года в возрасте 31 года. В марте 2023-го у Куриленко диагностировали лейкоз. В апреле он сообщил о ремиссии. В январе 2024-го Никита признался, что у него рецидив лейкоза.

К «Амкалу» Финито присоединился в 2018 году. Популярность он приобрел как стример и ютубер по серии игр FIFA и Football Manager.

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