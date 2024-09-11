Прошел матч памяти Финито с участием звезд медиафутбола. Собранные средства пожертвуют в регистр доноров костного мозга
11 сентября в Москве на стадионе «Москвич» состоялся благотворительный матч памяти Никиты Куриленко. В матче приняли участие звезды медиафутбола, фиферы и игроки «Амкала».
Игроки поделились на две команды: «Амкал» и «Звезды медиафутбола».
«Амкал»: Герман Эль Класико, Млечный, Евгений Спиряков, Фил Воронин, Феликс, Федос, Ждан, Олег Дражжук, Виктор Блатов, Антон Чужой, Сибскана, Клен, Лакер, Форзорезор, Александр Маменко, Бара, Игорь Олейник, Саня ФИФА, Джефф Бабатумба, Нечай.
«Звезды медиафутбола»: Дмитрий Егоров, Некит 2Drots, Николай Осипов, Кефир, Прокоп, Эйтан, Богдан Тимошенко, Эрик, Эльхан, Ромарой, Фаворит, Панда FX, Гудмакс, Денчик Фломастеров, «Шерманы», «Пожарная команда», Low low cow, Дмитрий Кортава, Кир Воробьев, Никита Данте, Александр Ярош.
В течении матча игроки переходили из одной команды в другую.
Все футболисты играли в майках с 4-м номером, под которым выступал Финито. На 4-й минуте матча аплодисментами почтили память защитника «Амкала».
Фонд «Пари и побеждай» выступил партнером акции и переведет все средства с продажи билетов на благотворительность в Национальный регистр доноров костного мозга им. Васи Перевощикова.
Финито умер в феврале этого года в возрасте 31 года. В марте 2023-го у Куриленко диагностировали лейкоз. В апреле он сообщил о ремиссии. В январе 2024-го Никита признался, что у него рецидив лейкоза.
К «Амкалу» Финито присоединился в 2018 году. Популярность он приобрел как стример и ютубер по серии игр FIFA и Football Manager.
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