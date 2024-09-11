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Прошел матч памяти Финито с участием звезд медиафутбола. Собранные средства пожертвуют в регистр доноров костного мозга

В Москве прошел благотворительный матч памяти экс-игрока «Амкала» Никиты Финито.

11 сентября в Москве на стадионе «Москвич» состоялся благотворительный матч памяти Никиты Куриленко. В матче приняли участие звезды медиафутбола, фиферы и игроки «Амкала». 

Игроки поделились на две команды: «Амкал» и «Звезды медиафутбола». 

«Амкал»: Герман Эль Класико, Млечный, Евгений Спиряков, Фил Воронин, Феликс, Федос, Ждан, Олег Дражжук, Виктор Блатов, Антон Чужой, Сибскана, Клен, Лакер, Форзорезор, Александр Маменко, Бара, Игорь Олейник, Саня ФИФА, Джефф Бабатумба, Нечай.

«Звезды медиафутбола»: Дмитрий Егоров, Некит 2Drots, Николай Осипов, Кефир, Прокоп, Эйтан, Богдан Тимошенко, Эрик, Эльхан, Ромарой, Фаворит, Панда FX, Гудмакс, Денчик Фломастеров, «Шерманы», «Пожарная команда», Low low cow, Дмитрий Кортава, Кир Воробьев, Никита Данте, Александр Ярош.

В течении матча игроки переходили из одной команды в другую.

Все футболисты играли в майках с 4-м номером, под которым выступал Финито. На 4-й минуте матча аплодисментами почтили память защитника «Амкала».

Фонд «Пари и побеждай» выступил партнером акции и переведет все средства с продажи билетов на благотворительность в Национальный регистр доноров костного мозга им. Васи Перевощикова.

Финито умер в феврале этого года в возрасте 31 года. В марте 2023-го у Куриленко диагностировали лейкоз. В апреле он сообщил о ремиссии. В январе 2024-го Никита признался, что у него рецидив лейкоза.

К «Амкалу» Финито присоединился в 2018 году. Популярность он приобрел как стример и ютубер по серии игр FIFA и Football Manager.

«Мужик, который выиграл целый раунд у жестокой болезни». Медиафутбол прощается с Финито

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoДмитрий Кортава
logoАмкал
logoНечай
logoГерман Эль Класико
Благотворительность
logoФедор Маслов
logoРомарой
logoДмитрий Егоров
logoАндрей Сибскана
logoЕвгений Спиряков
logoИгорь Олейник
logoВиктор Блатов
logoЭльхан Салахов
logoАнтон Чужой
Александр Ярош
logoЭйтан Виейра
logoНекит 2Drots
logoБогдан Тимошенко
logoПрокоп
logoНиколай Осипов
logoМлечный
logoФил Воронин
logoОлег Дражжук
logoФеликс
logoКлен
logoФинито
logoФорзарезор
logoАлександр Маменко
Джефф Бабатумба
«Лакер» Николай Полупанов
Кирилл Воробьев
logoЭрик 2Drots
Александр Андреев
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