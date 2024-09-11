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  • Патриарх Кирилл: «Репортажи с Олимпиады – пессимистическая картинка, отражающая падающую вниз траекторию духовной культурной составляющей западной цивилизации»
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Патриарх Кирилл: «Репортажи с Олимпиады – пессимистическая картинка, отражающая падающую вниз траекторию духовной культурной составляющей западной цивилизации»

Патриарх Кирилл раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

Открытие Олимпиады-2024 прошло 26 июля. После церемонии организаторы столкнулись с критикой и обвинениями в оскорблении чувств христиан. 

«Сегодня мы наблюдаем активное раскультивирование, раскультуривание, появилось даже особое понятие для описания вводимых в обиход практик – «новая нормальность».

Мы видим также переименование различных дикостей в новую культуру. Прошедшая Олимпиада – яркий тому пример.

Репортажи с Олимпиады – это очень пессимистическая картинка, отражающая падающую вниз траекторию духовной культурной составляющей западной цивилизации», – сказал патриарх. 

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
открытие
logoОлимпиада-2024
патриарх Кирилл
ТАСС
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