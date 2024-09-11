Патриарх Кирилл: «Репортажи с Олимпиады – пессимистическая картинка, отражающая падающую вниз траекторию духовной культурной составляющей западной цивилизации»
Патриарх Кирилл раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.
Открытие Олимпиады-2024 прошло 26 июля. После церемонии организаторы столкнулись с критикой и обвинениями в оскорблении чувств христиан.
«Сегодня мы наблюдаем активное раскультивирование, раскультуривание, появилось даже особое понятие для описания вводимых в обиход практик – «новая нормальность».
Мы видим также переименование различных дикостей в новую культуру. Прошедшая Олимпиада – яркий тому пример.
Репортажи с Олимпиады – это очень пессимистическая картинка, отражающая падающую вниз траекторию духовной культурной составляющей западной цивилизации», – сказал патриарх.
«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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