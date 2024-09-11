«На тренерской скамейке «Спартака» мягко, тепло и уютно. Чувствую, что мое место!» Мостовой о матче звезд клуба

Александр Мостовой высказался о работе на матче звезд «Спартака».

В настоящее время экс-футболист обучается в академии Российского футбольного союза для получения тренерской лицензии. Он вошел в штаб Олега Романцева в матче, посвященном 10-летию со дня открытия домашнего стадиона «Спартака ». Команда Романцева обыграла команду Деяна Станковича со счетом 3:2.

«На тренерской скамейке «Спартака» мягко, тепло и уютно. Комфортно! Чувствую, что мое место! Единственное – внизу сидим, не знал, что скамейки притоплены.

Проситься на стажировку к Станковичу, конечно, не буду. Просто лучше у своих», – сказал бывший игрок красно-белых.