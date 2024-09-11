«На тренерской скамейке «Спартака» мягко, тепло и уютно. Чувствую, что мое место!» Мостовой о матче звезд клуба
Александр Мостовой высказался о работе на матче звезд «Спартака».
В настоящее время экс-футболист обучается в академии Российского футбольного союза для получения тренерской лицензии. Он вошел в штаб Олега Романцева в матче, посвященном 10-летию со дня открытия домашнего стадиона «Спартака». Команда Романцева обыграла команду Деяна Станковича со счетом 3:2.
«На тренерской скамейке «Спартака» мягко, тепло и уютно. Комфортно! Чувствую, что мое место! Единственное – внизу сидим, не знал, что скамейки притоплены.
Проситься на стажировку к Станковичу, конечно, не буду. Просто лучше у своих», – сказал бывший игрок красно-белых.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
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