Мбаппе отклонил призыв LFP о досудебном урегулировании спора с «ПСЖ». Килиан хочет выплаты долга в 55 млн евро
Ранее стало известно, что нападающий, перешедший летом в «Реал Мадрид», требует от «Пари Сен-Жермен» 55 млн евро до уплаты налогов за последние 3 месяца по контракту. Данная сумма представляет собой невыплаченную зарплату и бонусы.
Форвард обратился в LFP и УЕФА. Утверждалось, что клубу могут запретить трансферы и участие в еврокубках.
Сегодня Юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) провел заседание, на котором присутствовали юристы Мбаппе и «ПСЖ». Комитет призвал стороны в досудебном порядке урегулировать вопрос о задолженности.
Отмечается, что это устроило парижский клуб. Однако француз отказался от сотрудничества с «ПСЖ» и настаивает на выплате долга, сообщается в пресс-релизе Мбаппе.
LFP призвала Мбаппе и «ПСЖ» в досудебном порядке урегулировать вопрос о долге в 55 млн евро. Клуб доволен
Мбаппе требует от «ПСЖ» 55 млн евро до уплаты налогов за последние 3 месяца по контракту. Форвард обратился в LFP и УЕФА, клубу могут запретить трансферы и участие в еврокубках (Le Monde)
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