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Мбаппе отклонил призыв LFP о досудебном урегулировании спора с «ПСЖ». Килиан хочет выплаты долга в 55 млн евро

Килиан Мбаппе отказался урегулировать вопрос долга «ПСЖ» в 55 млн евро вне суда.

Ранее стало известно, что нападающий, перешедший летом в «Реал Мадрид», требует от «Пари Сен-Жермен» 55 млн евро до уплаты налогов за последние 3 месяца по контракту. Данная сумма представляет собой невыплаченную зарплату и бонусы.

Форвард обратился в LFP и УЕФА. Утверждалось, что клубу могут запретить трансферы и участие в еврокубках.

Сегодня Юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) провел заседание, на котором присутствовали юристы Мбаппе и «ПСЖ». Комитет призвал стороны в досудебном порядке урегулировать вопрос о задолженности.

Отмечается, что это устроило парижский клуб. Однако француз отказался от сотрудничества с «ПСЖ» и настаивает на выплате долга, сообщается в пресс-релизе Мбаппе.

 LFP призвала Мбаппе и «ПСЖ» в досудебном порядке урегулировать вопрос о долге в 55 млн евро. Клуб доволен

Мбаппе требует от «ПСЖ» 55 млн евро до уплаты налогов за последние 3 месяца по контракту. Форвард обратился в LFP и УЕФА, клубу могут запретить трансферы и участие в еврокубках (Le Monde)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
logoРеал Мадрид
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
деньги
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