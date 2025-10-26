  • Спортс
  «Лысый Фантомас по полю бегал. Хочется спросить: он крещеный, святое есть что-нибудь?» Тренер «Легиона» Гвазава про судейство в матче с «Дружбой»
«Лысый Фантомас по полю бегал. Хочется спросить: он крещеный, святое есть что-нибудь?» Тренер «Легиона» Гвазава про судейство в матче с «Дружбой»

Леван Гвазава остался недоволен судейством в матче Leon Второй лиги Б.

«Дружба» разгромила «Легион» в матче 32-го тура группы 1 соревнования (3:0), дубль на счету Гаджимурада Абдуллаева, еще один мяч забил Кирилл Юшко.

После игры главный тренер «Легиона» раскритиковал работу арбитра Дмитрия Прокопова.

«Хочу задеть вопрос судейства. В прошлый раз мы тоже сюда ехали 10 часов, чтобы такие люди, как этот лысый Фантомас, который по полю бегал... Кажется, ему зеленую футболку дай – и он за них бы играл. Зачем такое безобразие творить? Взял и в одном эпизоде двойное наказание сделал – и пенальти, и удаление.

Хочется вообще спросить: он крещеный или нет, святое есть что-нибудь? Просто сил не хватает. Прошлую игру приехали, судья начудил, потом звонил, извинялся. Но кому их извинения нужны?!», – заявил Гвазава.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Второй Дивизион | Вторая Лига»
logoЛегион
logoДружба Майкоп
logoЛеван Гвазава
logoВторая лига Б
ахахаха
