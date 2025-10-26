Слот про 2:3 с «Брентфордом»: «Не думаю, что у «Ливерпуля» был шанс, учитывая нашу игру и то, как соперник бился за результат. Это худшее из четырех поражений»

Арне Слот отметил слабую игру «Ливерпуля» против «Брентфорда» (2:3).

«Не лучшая игра, возможно, не считая 25-30 минут в первом тайме. Но тогда мы уже проигрывали 0:1. На этом отрезке я еще думал, что добиться нужного результата можно, но если смотреть на остальное время, на счет, на то, как мы играли, на то как играл «Брентфорд » и как бился за результат, то сомневаюсь, что были шансы набрать очки в этом матче. Не считая последних 5-6 минут.

Не думаю, что можно сравнивать все эти поражения. Больше всего беспокоит то, что их четыре подряд. Результаты – это всегда главное. И только потом уже оцениваешь выступление, которое, по моему мнению, было худшим за эти четыре матча. И мы снова пропустили со стандарта, а сами не забили, в таком случае победить тяжело», – отметил главный тренер «Ливерпуля » в интервью TNT Sports.

«Ливерпуль» проиграл 4 матча АПЛ подряд впервые с февраля 2021 года