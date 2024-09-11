В Париже во время Олимпиады-2024 предотвратили три теракта. Пяти лицам были предъявлены обвинения

Французские спецслужбы предотвратили 3 теракта во время Олимпиады в Париже.

Об этом в эфире радиостанции Franceinfo заявил глава национальной антитеррористической прокуратуры (PNAT) Франции Оливье Кристен.

«На сегодняшний день мы считаем, что было предотвращено три теракта. Все планировавшие нападения были задержаны. В результате пяти лицам были предъявлены обвинения, в том числе одному несовершеннолетнему», – сказал Кристен.

По его словам, первый теракт планировался в барном заведении неподалеку от стадиона «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене.

Помимо этого, группа злоумышленников планировала атаку на «израильские учреждения или представительства в Париже», при этом израильские спортсмены не были целью планировавшегося теракта.

В третьем случае два человека планировали совершить нападение – подробностей об этом Кристен не сообщил.