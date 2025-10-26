У «Ливерпуля» 5 поражений подряд в Лондоне – впервые в истории АПЛ

«Ливерпуль» пять матчей АПЛ подряд проигрывает в Лондоне.

В субботу команда Арне Слота потерпела поражение от «Брентфорда » (2:3) в 9-м туре.

До этого в столице Англии «Ливерпуль » дважды проигрывал «Челси» (1:2, 1:3) и по разу «Кристал Пэлас» (1:2) и «Фулхэму» (2:3). Такая серия у мерсисайдцев впервые в истории АПЛ .