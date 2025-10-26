У «Ливерпуля» 5 поражений подряд в Лондоне – впервые в истории АПЛ
«Ливерпуль» пять матчей АПЛ подряд проигрывает в Лондоне.
В субботу команда Арне Слота потерпела поражение от «Брентфорда» (2:3) в 9-м туре.
До этого в столице Англии «Ливерпуль» дважды проигрывал «Челси» (1:2, 1:3) и по разу «Кристал Пэлас» (1:2) и «Фулхэму» (2:3). Такая серия у мерсисайдцев впервые в истории АПЛ.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?6617 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости